德陽旌湖成雛鳥樂園 好攝圈火了

「今年旌湖好熱鬧！冬、夏季候鳥比往年明顯增多，幾乎每天都有小候鳥孵化，旌湖已經成了雛鳥們的樂園！」近日，一直被譽為「愛鳥之城」的四川省德陽市，又在大陸鳥類攝影愛好者圈子中火了一把。

去年，德陽市主城區的旌湖清淤後，在河道內設置了幾座人工鳥島，為候鳥們提供了良好的棲息環境和繁育條件。今年，旌湖吸引了4000多隻越冬候鳥，比往年有明顯增長，越來越多的夏候鳥也選擇在這裡安家，繁育後代。據觀察統計，今年留在旌湖的候鳥中，冬候鳥有綠頭鴨、斑嘴鴨、黑水雞等，而夏候鳥則有此前少見的黃葦鳽、栗葦鳽、紅胸秧雞、藍胸秧雞、棉鳧等，種類已達十餘種。

4月以來，旌湖鳥島上已陸續孵化出數百隻各種野生鳥類。「目前，第一批在旌湖孵化的德陽籍斑嘴鴨、綠頭鴨、黑水雞亞成鳥，已經具備了飛行能力。」當地愛鳥志願者表示，如今旌湖的一大景觀，就是各種野生雛鳥跟在媽媽身後、在鳥島草叢中覓食的身影，吸引了眾多省內，以及外省的愛鳥人士前來觀鳥、攝影。人與鳥和諧共生，其樂融融。