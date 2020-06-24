新互聯網助力 茅台釀造變智造

浪潮集團與茅台集團22日在貴州遵義簽署戰略合作協議，雙方將在雲計算、大數據、人工智能、工業互聯網、5G、區塊鏈等領域開展全方位、多層次合作，助力茅台構建數字化管理體系，實現「釀造」向「智造」轉變。

中新社報導，浪潮作為「雲+數+AI」新型互聯網企業，是中國國內領先的供應鏈平台服務商。茅台則是中國酒業龍頭企業和數字化先行者，率先啟動「智慧茅台」項目，開創了新營銷、新零售格局。

浪潮與茅台的合作由來已久。自2017年簽署合作備忘錄以來，雙方在原料供應鏈、質量管控、數字營銷等信息化領域不斷取得新成果。此次戰略合作協議的簽署是雙方戰略合作的全面深化與升級。

根據協議，雙方將共同推進茅台雲平台建設，構築信息堡壘、保障數據安全，為「智慧茅台」建設搭建先進的基礎信息底座；打造大數據服務平台，提供大數據技術及應用能力支撐，並通過對數據資源的有效治理，提升數據資產化管理水平和智慧化服務能力。

雙方還將通過浪潮的平台一體化、業務協同化、場景創新化等手段，探索行業智慧應用，推動白酒傳統經驗與新技術的深度有效融合，創新茅台特色的數字化經營管理模式。

雙方將運用「互聯網+」、大數據手段加速智慧營銷信息化進程，助推營銷體制轉型升級；運用大數據、物聯網、5G和衛星遙感等先進技術手段，實現茅台原料、輔料、包材等物資供應鏈業務全鏈條打通，全要素管理、標準化運行、全過程監管。

在茅台質量與食品安全管理平台基礎上，運用區塊鏈、大數據等先進技術手段，建立覆蓋全茅台集團的支撐質量全生命周期的大質量管理體系和全產業鏈質量追溯體系。未來，雙方將圍繞新型產業和業務發展趨勢，積極探索更多新型商業合作模式。

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