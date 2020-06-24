三峽電站機組 今年首次全開

「長江流域作大水，三峽大壩挺得住嗎？」中國南方正遭受極為嚴重的汛災，長江流域多個省份在過去48小時，遭遇了暴雨、洪峰、作大水的洪災惡夢，中國官方也連續發布了暴雨的黃色警戒。重災區之一的重慶，更在22日發布了80年以來第一次的「洪水紅色預警」，警示長江上游支流的重慶綦江恐爆發「超歷史洪水」；而即將到來的端午假期，中國南方的高強度暴雨預測將持續擴大，三峽大壩的塌壩風險也再次成為輿論焦點。

2020-06-23 17:42