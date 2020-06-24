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三峽電站機組 今年首次全開
中國長江三峽集團消息，6月21日17時00分，三峽水庫入庫流量達30000立方米每秒以上，三峽電站34台機組全部併網發電，實現2020年首次全開運行，總出力達到2047萬千瓦，日發電量接近4億千瓦時。
中新社報導，此前，三峽集團長江電力全力克服疫情帶來的影響，及時完成全電站34台機組年度檢修及多項重要設備改造，為電站設備安全防洪度汛和「長周期、滿負荷、不間斷」運行做好準備。
為保障三峽電站機組在汛期長周期安全穩定運行，三峽集團長江電力加倍留守值班人員加強值守，做好常態化疫情防控，在確保電站安全度汛的基礎上提高供電保障能力，為保業績、穩增長任務目標提供強勁可靠的電力引擎。根據實時數據顯示，目前三峽電站34台機組運行狀況良好，電站各項運行指標正常。
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