不滿女子給「差評」 酒店威脅：開房要不要讓老公知道

浙江杭州的米女士日前不滿在江蘇蘇州一酒店時的入住體驗，在網上給予該酒店「差評」，結果被酒店連番要求刪除，甚至暗示會大爆米女士不為人知的秘密「她自己多少歲，她跟多少歲的人在這開房，要不要她老公也知道一下」。

米女士早前到蘇州出差，透過某網上平台預定維也納3號酒店的房間，但她不滿入住後的體驗，投訴房間沒有提供餐巾紙、電視機故障、早餐的食物冷冰冰等，「感覺顛覆了『維也納』在我心目中的形象，感覺以前從沒住到過這樣的『維也納』」。

「差評」發出後，酒店接連致電米女士要求協商處理，其後又透過微信聯絡希望可獲得諒解，「一個點評對您來說沒有任何好處，但是對門店影響極大，對員工影響極大」，酒店稱可以到杭州請米女士吃飯，又稱「有個員工是您老鄉，離您娘家特別近」。

然而酒店的說法，令米女士覺得對方是在威脅要洩露其隱私，「我認為就是在拿我們登記的身份訊息，暗示我們得把差評刪除掉，雖然我發訊息是很客氣的，但如果不刪除，是不是要對外面公布我的隱私呢？」

隨後大陸媒體就此事採訪酒店的工作人員，對方除了強調米女士的「差評」並非事實外，同時也表明當時米女士是在與別人開房，「她讓我們拿出真誠的態度讓她刪差評，我想問一下她說的真誠的態度是什麼？她又不敢讓她家裡人知道，要找你們（媒體）行」，工作人員更表示「我也可以找（媒體），我提供的可以更多，她自己多少歲，她跟多少歲的人在這開房，要不要她老公也知道一下」，但對於此舉是否洩露顧客的私隱，工作人員就予以否認。

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文章授權轉載自《香港01》