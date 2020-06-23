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中國女排隊長朱婷紋身曝光 網友竟轟她學壞

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電

中國女排隊長朱婷日前結束四個月的集訓，終於回到河南新鄉市的住處享受假期，最近有網友拍到一組朱婷在超市購物的圖片，不過她腳踝處的紋身卻引起熱議。

成都商報報導，由於排球比賽中朱婷都是穿著長襪，腳踝紋身很難被發現。這次回家到超市購物時，將褲腳稍微挽了一點起來，再加上弓身推著購物車，才讓紋身「秘密」意外曝光。

有網友批評，朱婷作為中國女排隊長和「中國青年五四獎章」獲得者，應該傳播和促進健康文化，而不是給廣大青年做出不好的示範；甚至還有網友跑到中國女排總教練郎平的社群帳號留言，希望郎平帶著朱婷去洗掉紋身。

也有不少網友支持朱婷，認為中國並沒有禁止紋身的規定，所以紋身是朱婷本人的自由，其他人無權進行干涉」。

支持的網友們認為，朱婷的「扣球小女孩」紋身非常有意義，或許她想透過紋身，提醒自己從普通農村女孩到中國女排球員的艱難歷程。還有網友表示，比賽時朱婷腳踝的紋身因為長球襪的遮擋，根本不會有人注意，也談不上有損形象。

朱婷的紋身是在2016年里約奧運會之後才有的，2018年時就有球迷在貼吧小範圍討論過，只是當時沒有引起外界的普遍關注。

2019年騰訊新聞曾披露，朱婷右腳踝的紋身是一個扣球的小姑娘的圖案，而左腳踝則類似一朵蒲公英。據悉，這是朱婷留洋土耳其時紋上的，當時孤身一人在外，備感孤獨的朱婷也是用這種方式來給自己打氣。

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