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愛情必然帶著階級苦味？《做工的人》為什麼總是失戀

廣東獨臂少年開球遭冷落 中國職籃復賽挨批「蹭熱度」

世界日報 / 中國新聞組／上海23日電

中國男子職業籃球聯賽（CBA）日前閉門復賽，14歲獨臂少年張家城應邀為比賽開球。然而不少球迷在看完跳球後，都覺得場上球員表現冷漠、雙方互動尷尬尷尬，批評CBA為了作秀「消費張家城」。

觀察者網報導，CBA聯盟和廣東隊當天特別邀請到在網路上暴紅的獨臂少年張家城進行跳球，直播視頻可見，現場解說一番熱情洋溢的介紹後，張家城走上球場，但他的神情茫然，完全不知道自己應該走到什麼位置，要做些什麼。

裁判這時見狀出面指導，張家城聽從了裁判指令後很快地就接過球，將它往天上一拋，易建聯拿到球，張家城就像是完成任務一般轉身，獨自一人匆匆離場。過程沒有任何球員、教練上前與他交流，只有廣東隊的外援威姆斯在他退場時，輕輕地摸了一下他的頭以示友好。

觀眾看到這一幕後不滿表示，「張家城是被當做工具人了嗎？」網友們批評場上球員表現冷漠，大罵廣東隊和聯賽方「作秀」、「消費孩子」，認為邀請張家城是想蹭熱度。

不過，也有少部分網友持不同看法，認為如果是在平時，可能在張家城跳球後還會有合影留念的環節；但或許是因防疫期間開賽影響，合照留念的環節被省略，甚至連擊掌都不被允許。沒有了熱情的球迷，聯賽方的組織不到位，再加上球員的臨場應變能力欠缺，才導致場面如此尷尬。

廣東 裁判

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