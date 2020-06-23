聽信氣功大師「節食可治病」 黑龍江青年餓54天丟命

中國黑龍江省一名25歲李姓男子在鐵力市一間老年安養中心調養身心，不料日前卻因節食54天身亡。李男家屬控訴，該中心一名「氣功大師」曾建議他節食70天，宣稱可治癒疾病。目前警方已經介入調查，確切死因則有待解剖報告出爐。

上游新聞報導，李男先前參加高考未過，讓他身心俱疲，不但情緒不穩定，連身體也出現問題。家人見狀帶他四處求醫，無奈未見效果，2017年8月在家屬的安排下，到了鐵力市一間老年安養中心調養身心。

李男的舅舅指控，一名「氣功大師」建議讓李男節食70天只喝水，就能治好「疾病」，不料在節食第54天發生意外。李男的舅舅表示，李男最近睡覺前曾說心臟難受，沒有其他症狀；隔日他的母親發現兒子有抽搐症狀，立即找醫師搶救，但已經來不及了。

據報導，李男在中心學氣功、打坐，還要節食，每天需要交150元人民幣（約21.3美元）生活費，此外遺物中包含一本簽有「劉尚林」名字的金剛經，要價數千元人民幣。

涉事的「氣功大師」劉尚林受訪時表示，停食療法是他發明的，時間一般為5到7天，根據學員身體情況決定，停食期間只喝水不吃東西。關於此次李男意外死亡，他表示是男子私自延長了停食時間。

據此前該中心的辦班通知顯示，培訓內容包括：聲波瑜伽、森林生態養生體驗、傳統文化養生、營養膳食養生、停食養生五項內容。按照要求，停食學員必須入住該中心樓內。

鐵力市日月峽老年森林康養中心王主任則說：「沒聽說過有氣功、節食這樣的事情。」鐵力市民政局工作人員表示，該中心只是一間養老機構，只能招收老年人，不清楚怎麼會有一名27歲學員在其中。目前李男家屬已同意屍檢，政府當局和警方均介入調查。