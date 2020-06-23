影／貴州暴雨至少導致3死 街頭出現瀑布奇觀

長江三峽大壩迎來汛期，長江中上游連日暴雨，除了最強洪峰襲擊重慶、四川洪災警示升級外，貴州也出現災情，包括銅仁及遵義等地的汛情，至少已造成3人死亡，銅仁市位於高處的街道積水後傾瀉而下，更變成了「瀑布」。

香港經濟日報報導，貴州省遵義及銅仁等城鎮，22日以來雨勢不斷，洪水爆發，部份地方山坡地土石流傾瀉，有社區的水電及道路中斷，外傳死亡人數已逾20人，但當地官方截至23日上午證實的死亡數字為3人。

災情較嚴重的遵義市木瓜鎮，也遭遇了數十年來最大的一次洪水，道路積水達4公尺，而附近的芭蕉鎮等多個鄉鎮傳出大量人員一度洪水圍困。

至於銅仁市沿河縣出現山坡地塌方，至官舟鎮高速隧道道路中斷，縣城內街道、民房、商店都幾乎泡在水裡。該市更有位於高地的街道積水，然後傾瀉而下，形成「瀑布」。新華社形容當地已是「街道如河道，橋下如瀑布」。

貴州氣象局持續對貴州省務川縣、正安縣、沿河縣、桐梓縣發布暴雨紅色預警，遵義市、銅仁市等所轄13縣發布黃色預警。

大陸中央氣象台已預計，21日至25日，貴州至長江中下游一帶，將遇今年汛期以來的最強的暴雨天，此輪暴雨過程的持續時間長、影響範圍廣、累計雨量大、致災風險高。

其中，自20日12時至21日12時，雲南怒江及金沙江下游支流蜻蛉河，四川大渡河上中游幹支流、雅礱江支流達曲河，貴州烏江下游支流梅江河，重慶烏江下游支流甘龍河等17條河流，都已經發生超警以上洪水。

當局預計，23、24日兩天雨勢將達高峰，包括：貴州、重慶、湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江、上海以及廣西等10多個省市，都需要加強防範災害。