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四川也升級洪水警示 呼籲民眾「快避險」

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
重慶市水文監測總站22日發布綦江流域洪水紅色預警，這是該監測站1940年建站以來，首次發布綦江流域重慶段的紅色預警。（中新社）
重慶市水文監測總站22日發布綦江流域洪水紅色預警，這是該監測站1940年建站以來，首次發布綦江流域重慶段的紅色預警。（中新社）

長江迎來汛期，長江三峽大壩上游繼重慶出現80年來最強洪峰後，四川省亦傳出險情。四川省阿壩州23日凌晨4時30分發布洪水橙色預警，亦即第二高級別的洪水預警。

香港經濟日報報導，大陸國家水利部已發布預警，包括上游四川省的阿壩及甘孜州以及重慶等地，將迎來汛情，重慶的洪水警告更已升高至紅色。

四川省阿壩州水文水資源勘測局23日4時30分升級發布洪水橙色預警，警報中明確指出，受強降雨及上游來水影響，桑坪水文站水位已經超過警戒線，另包括小金川流域小金水文站、馬爾康水文站、雜谷腦水文站等，目前水位都已逼近警戒線，而且水位還在持續上漲。

阿壩水資局在警示中強調，「沿岸相關單位及社會公眾加強防範，及時避險」。

另，重慶已於22日中午發布洪水紅色預警，直播畫面可看到，綦江一帶的街道、河道都被滾滾洪水淹沒，難以分出究竟是街道還是河道。

大陸洪水預警信號共分為四級，依據「水情預警信號發布辦法」，反映洪水量級分別為小洪水、中洪水、大洪水和特大洪水，依次用藍色、黃色、橙色、紅色表示。

其中，橙色預警信號是指水位（流量）達到或超過保證水位（流量），或洪水要素重現期達到或超過 20 年；紅色預警信號指，水位（流量）臨近或超過歷史最高水位（最大流量），或洪水要素重現期達到或超過 50 年。

圖為6月22日，洪峰從重慶綦江過境，連道路指示牌都快被淹末。（中新社）
圖為6月22日，洪峰從重慶綦江過境，連道路指示牌都快被淹末。（中新社）

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