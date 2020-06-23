四川也升級洪水警示 呼籲民眾「快避險」

長江迎來汛期，長江三峽大壩上游繼重慶出現80年來最強洪峰後，四川省亦傳出險情。四川省阿壩州23日凌晨4時30分發布洪水橙色預警，亦即第二高級別的洪水預警。

香港經濟日報報導，大陸國家水利部已發布預警，包括上游四川省的阿壩及甘孜州以及重慶等地，將迎來汛情，重慶的洪水警告更已升高至紅色。

四川省阿壩州水文水資源勘測局23日4時30分升級發布洪水橙色預警，警報中明確指出，受強降雨及上游來水影響，桑坪水文站水位已經超過警戒線，另包括小金川流域小金水文站、馬爾康水文站、雜谷腦水文站等，目前水位都已逼近警戒線，而且水位還在持續上漲。

阿壩水資局在警示中強調，「沿岸相關單位及社會公眾加強防範，及時避險」。

另，重慶已於22日中午發布洪水紅色預警，直播畫面可看到，綦江一帶的街道、河道都被滾滾洪水淹沒，難以分出究竟是街道還是河道。

大陸洪水預警信號共分為四級，依據「水情預警信號發布辦法」，反映洪水量級分別為小洪水、中洪水、大洪水和特大洪水，依次用藍色、黃色、橙色、紅色表示。