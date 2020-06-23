兩岸婚姻家庭 在蘇州講故事

「我20歲出頭來到蘇州，到現在17年了，不僅在這裡成就了事業，還收穫了甜蜜的愛情。」來自台灣的陳曉文哽咽地說，情感交流能讓像她一樣的台灣青年更好地把「根」紮在大陸。

新華社報導，「我們的故事」江蘇海峽兩岸婚姻家庭交流活動近日在江蘇蘇州舉行。活動由蘇州市台辦主辦，吸引近200位兩岸婚姻家庭代表參與，一起分享交流彼此跨越海峽的愛情故事。

2002年，陳曉文從台北來到蘇州，開啟了一段「美麗人生」。「眼看待在大陸的時間就要超過在台灣的時間了。」她分享說，自己最初只是美容美發學校的一名化妝助教，靠不斷打拼如今成了校長，更被評為「中國化妝大師」，在這裡實現了夢想。

「緣分真是妙不可言，讓人感動。」陳曉文2005年認識了蘇州小夥蔡鶴齡，經過9年戀愛長跑，兩人終於結為夫妻，如今有了一對可愛的子女。「當時談戀愛，一個蘇州一個台北，看著很遙遠，但我們的心一直在一起。」

江蘇是大陸台資經濟最發達、台胞最密集的地區之一。蘇州市台辦相關負責人表示，僅在蘇州，目前兩岸婚姻家庭數量就超過3000組，大陸不僅是台灣同胞奮鬥創業的沃土，更是他們安居樂業追求幸福的家園。

「我在蘇州20多年了，大女兒在這裡找到了歸宿，希望小女兒也能得到好姻緣，這樣我的心願就了了！」來自台灣屏東的李莉講到激動處不禁落淚，引來台下一片掌聲。1997年，李莉尋訪蘇州，被這裡的粉墻黛瓦吸引，決定在當地打造一座田園式的度假農莊。

在一次承辦婚禮的偶然場合，李莉的大女兒和前來參加酒席的一位蘇州小夥結識。去年，他們正式成婚，一家兩代人在蘇州其樂融融。「來大陸真來對了！小女兒也能嫁到蘇州就好了！」李莉開心地說。

「去年3月，蘇州市在江蘇省內率先成立了兩岸婚姻家庭協會，希望通過協會組織豐富多彩的交流活動，提升大家的歸屬感，為兩岸婚姻家庭在工作、子女教育等方面排憂解難，促進家庭和諧健康發展。」蘇州市海峽兩岸婚姻家庭協會會長周鳳說。