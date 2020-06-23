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梅姑娘發威 為蘇北農田解渴

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

長江下游22日普降雨水。經過短暫停歇，不同強度降水「捲土重來」，為江蘇北部農田「解渴」，旱情得以解除。

中新社報導，江蘇省水利廳消息，受近期輪番強降雨影響，淮河下游、中國第四大淡水湖洪澤湖的乾旱藍色預警已解除。蘇北成功抵禦旱澇急轉，旱情全面解除。蘇南部分河網水位，在短時超警戒線後，迅速回落至警戒線下。

長江下游強勁雨水來自「梅姑娘」發力。6月11日至18日，江蘇淮北、江淮北部普降暴雨、大暴雨。局地降水量超過去年整個梅雨季，多地水位超警戒線。河湖庫水位普漲。

防汛又抗旱、防止旱澇急轉，被水利部門視為今年入夏以來第一仗。為此，江蘇省防汛抗旱指揮辦公室「一地一策」，對蘇北地區停止跨流域調水，由抗旱模式轉為排澇模式；對沿江蘇南和裡下河地區，由引水模式切換至排水模式；降雨防禦初戰告捷。

長江防汛抗旱總指揮部預計，2020年主汛期，長江流域降水中下游多、上游少，旱澇並重；梅雨期，長江中下游或發生暴雨洪澇，出現較重汛情。

新一輪強降雨已在路上。氣象部門通報，長江下游部分地區22日-23日有中到大雨，局部地區暴雨；27日-28日強降水主要位於江淮之間北部及淮北地區。各地水利、交通、路政部門嚴陣以待，強化分析研判、精準調度、重點防禦、應急搶險準備，確保防汛安全。

抗旱 暴雨 梅雨

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