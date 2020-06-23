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讀懂城市創新 48國南京線上聚會

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

來自48個國家和地區的3800多位嘉賓22日上午「相約」南京，以線上線下融合的方式共同解讀創新實踐，分享創新理念，探索城市創新的原動力。

中新社報導，以「讀懂城市創新」為主題的2020南京創新周22日在南京開幕。疫情之下，這場特別的「雲端」聚會吸引來自全球的科學家、企業家、投資家、金融家以及政府官員等通過現場連線、線下參與等形式上演頭腦風暴。

開幕式上，江蘇省委常委、南京市委書記張敬華深度解讀南京創新的「四大圖譜」（基因圖譜、生態圖譜、活力圖譜和合作圖譜），並向全球發出「南京邀請」：共做創新名城的合夥人、美麗古都的追夢人。

對初創型科技企業，自盈利年度起三年內對地方的經濟貢獻，全部獎給企業；對新型研發機構，可根據績效給予最高500萬元人民幣獎勵；頂尖人才及科技企業家可獲得一事一議支持，科創資助上不封頂……張敬華解讀了南京全方位的創新激勵政策，歡迎「最強大腦」們前來感受創新禮遇。

會上，中國科學院院長白春禮從雲端獻上祝福。白春禮稱，目前大陸正在克服新冠肺炎疫情影響，在這個特殊的時期，南京通過雲端舉辦科技盛會很有意義。

他說，全球新一輪產業革命和科技變革風起雲湧，科技創新呈現出新的發展態勢和特徵。

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