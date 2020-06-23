陸高校畢業生 6成計畫買房

58同城、安居客22日發布的《2020年畢業生居行調研報告》稱，多數高校應屆畢業生房租占工資比重為20%至30%，超六成有買房計畫；超八成畢業生選擇公共交通出行，四成有購車意願。

中新社報導，在經歷了史上最長的一次「寒假」後，2020年的高校畢業生也將面臨一次更為艱難的就業考驗。這份針對一線和部分新一線城市畢業生的調研顯示，有40%的畢業生表示已找到工作，超五成的畢業生依然在找工作的路上。

租房是很多人踏入社會的「第一課」。調研數據顯示，27.6%的受訪者已經租房，35.5%畢業生還在找房。從房租來看，多數畢業生的房租占工資比重為20%至30%左右，一線城市畢業生租金占工資的比重略高於新一線城市。較高的租金成本下，76.9%的畢業生靠個人工資解決租金問題，但仍有45.6%的畢業生需要家人支持，其中約兩成畢業生需要家人提供全部租金支持。

關於是否買房的問題，調研顯示，66.7%的畢業生表示有明確的買房計畫，44.4%的畢業生表示計畫在工作所在城市買房（包括工作城市是家鄉城市），有兩成畢業生表示計畫回家鄉城市購房。

為了吸納人才，中國近百個城市出台了多重人才引進政策，鼓勵高校畢業生購房落戶，給畢業生發布購房補貼等。從通勤出行方面看，85.7%的畢業生選擇地鐵公交等公共交通出行，此外，出租車和網約車、騎行方式占比也在30%以上。一些畢業生希望購車出行，只是與購房相比，畢業生購車意願沒有那麼強烈，僅有44%的畢業生表示有購車意願。