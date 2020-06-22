四川和重慶出現1940年以來最大洪水

華南水災險情還沒過，大陸西部又發生洪水。22日，重慶市水文監測總站歷史首次發佈綦江洪水紅色預警。受降雨影響，預計綦江流域重慶段將出現超歷史洪水，江津區綦江五岔站最高水位將超過保證水位（200.51米）5.7～6.3米左右，漲幅約10～11米。另一方面，黃河寧夏段也發生洪水。

據新京報，重慶市紅色預警是重慶市水文監測總站1940年建站以來的首次紅色預警。受降雨和上游來水影響，重慶綦河已超保證水位1米，沿江公路被淹，鐵軌沖斷。

廿二日十時，重慶市水文監測總站發佈江津區綦江五岔站洪水橙色預警。12時左右，重慶市水文監測總站將江津區綦江五岔站洪水橙色預警升級為綦江流域重慶段全線洪水「紅色預警」。

據重慶市水文監測總站監測，21日8時至22日8時，重慶東南部及西部偏南地區中到大雨、局地豪雨到大暴雨。重慶酉陽、秀山、彭水等9個區縣出現豪雨，其中酉陽、秀山、武隆、南川等4個區縣出現大暴雨。最大日降雨量出現在南川水江鎮長青社區，為143.0毫米。

受降雨影響，重慶秀山酉水、酉陽甘龍河、武隆石梁河、綦江通惠河、綦江（萬盛）清溪河、綦江藻渡河、南川魚泉河、南川大溪河等8條次中小河流出現超警戒水位洪水。秀山酉水、酉陽甘龍河現時已退至警戒水位以下，其餘河流水位仍在上漲。秀山梅江、彭水郁江等31條次中小河流出現1至8米漲水過程，最高水位未超警戒水位。其餘中小河流水勢平穩，未出現明顯漲水過程。

據瞭解，目前重慶綦江區防汛抗旱指揮部已發佈城區防汛Ⅱ級預警並啟動Ⅱ級應急回應。

另據新華網，廿一日八時，寧夏中衛市沙坡頭區下河沿村黃河入境流量達到2130立方米每秒，黃河2020年第1號洪水進入寧夏境內。

寧夏應急管理廳介紹，受黃河上游持續降雨影響，未來黃河寧夏段入境流量仍有可能新增。為確保黃河寧夏段防洪安全，寧夏各地認真開展堤防巡查和隱患排查，及時撤離沿河景區、在建涉河工程及灘區等受洪水威脅區域的人員。

寧夏將密切關注黃河上游來水變化，加强黃河寧夏段水情監測，强化資訊溝通，及時對黃河上游來水進行分析研判，提前發佈預警資訊。寧夏各地應急管理指揮部及相關成員單位嚴格落實汛期值班規定，值班人員須24小時在崗值班值守。

同時，寧夏各地針對屬地河段可能發生的河道堤防險情，組織搶險隊伍、落實物資裝備，提前安排部署各類防範措施，確保險情發生時，可以快速調動搶險救援力量開展應急搶險救援。