時速600公里 中國高速磁浮車成功試跑

中國高速磁浮研發取得新突破。由中車四方股份公司承擔研製的時速600公里高速磁浮試驗樣車，21日上午在上海同濟大學磁浮試驗線上成功試跑。

北京青年報報導，試驗樣車成功試跑的同時，五輛編組工程樣車的研製也在推進中。按照計畫，時速600公里高速磁浮工程樣機系統預計在2020年底下線，將形成高速磁浮全套技術和工程化能力。

據澎湃新聞，此次試驗樣車成功試跑，實現了從靜態到動態運行的突破，獲取了大量關鍵數據，高速磁浮系統及核心部件的關鍵性能得到了初步驗證，為後續高速磁浮工程樣車的研製優化提供了重要的技術支持。

而時速600公里高速磁浮交通系統的研製，將成為中國高速交通的重要補充，對於豐富中國現代化綜合交通體系，實現中國軌道交通技術的持續領跑，具有重大意義。

報導指出，時速600公里高速磁浮交通系統研製，是中國科技部國家重點研發計畫「先進軌道交通」重點專項課題。自2016年7月項目啟動以來，歷經近四年的科技研究，項目團隊突破高速磁浮系列關鍵核心技術，成功研製了試驗樣車，經過地面調試和靜態試驗，此次車輛進入線路動態運行試驗，首次試跑。

此次開展了多種工況下的動態運行試驗，包括不同軌道梁以及道岔、小曲線、坡道、分區切換等，完成七大項200多個試驗項點，對懸浮導向、測速定位、車軌耦合、地面牽引、車地通信等關鍵性能進行了全面的測試。