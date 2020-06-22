曾高調娶女星 首富敗光家產…上億資產0.2折拍賣 沒人要

曾是山西最大民營企業的海鑫鋼鐵集團，因二代接班人李兆會沉迷資本炒作而破產，集團旗下五家公司總計價值22.35億元（人民幣，以下同）的應收帳款，今年5月起四度流拍，起拍價也從1.4億元縮水至6000萬元，等於打0.2折，卻還是沒人敢要。

為何沒人敢要？據中國基金報報導，這個資產包看著值錢，但裡面幾乎全是爛帳，許多債權發生在1998年以前，距今已有20多年，且很多欠債方已不知去向，欠款的單位要不是「吊銷、註銷」，就是「工商信息查詢不到，無法清收」。

海鑫集團是僅次於太鋼集團的山西第二大鋼鐵企業，2003年，當時執掌集團的李兆會父親李海倉遭槍殺身亡，年僅22歲的李兆會成為新任董事長，2008年以125億元身家登頂山西首富、2012年以120億元的財富位列少壯派富豪榜第三名。

但李兆會更為人所知的，是他在2010年高調迎娶女星車曉，婚禮現場星光熠熠，禮車多達數百輛。不過兩人的婚姻僅維持一年三個月便宣告破裂。

然而，伴隨李兆會一同長大的海鑫集團在多重因素下，2013年底開始資金吃緊，並於2014年3月被迫全面停產，同年進入破產程序，成了當時中國最大的民營企業破產案。

據紅星新聞報導，中國裁判文書網顯示，李兆會涉及的訴訟已超過200起，初步統計債務糾紛金額超過10億元；他名下值錢的多處北京房產，已劃撥給債權方，甚至被法院查封、拍賣。法院判決書顯示，李兆會名下已無可供執行財產，無法履行責任及償款。

李兆會從身家百億到名下已無財產可供執行，令人唏噓。更多債主想再找到李兆會本人已經很難，由於欠債太多，他早已不再公開露面，目前不知所。