14部手機密室失竊？原來小偷花3天「穿牆」入室
廈門一位林先生經營一家電子產品專賣店，日前他一早開門準備做生意時，發現店裡的14部手機、2台平板電腦、及1部筆記本電腦全被偷，但是店面大門卻完好無損；原來小偷從隔壁店鋪打洞，「穿牆」入室行竊。
看看新聞報導，警方獲報到場後，在店內一堵牆上發現了一個大洞。林先生說，這堵牆的隔壁是另一家店面，但該店面長期關閉著。經調查，嫌犯先剪斷隔壁店面的防盜鎖，然後打通兩家店中間的牆，爬到手機店內偷竊。
警方隨後掌握兩名嫌犯周某和吳某，兩人5月30號在另外一家店行竊，並已引起警方注意。當時兩人穿的衣服，與盜竊手機店時穿的衣服一樣。兩名男子6月15日盜竊手機店後，前往一家二手手機店銷贓。
警方掌握線索後，隨即前往兩入住處逮人，並繳獲還沒來得及銷贓的11部手機、2部平板電腦等贓物。據了解，嫌犯在作案前多次踩點，為了穿牆偷竊還特意買了一把充電電鑽；由於電鑽充滿電也只能持續工作3小時，兩人一共花了3個晚上才把牆壁打穿。
目前，兩人因涉嫌盜竊已被依法刑拘。
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