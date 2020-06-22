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湖南狂爸樓梯扶手藏私房錢 3年攢45萬給女兒買房

世界日報 / 中國新聞組╱北京22日電

私房錢的「最高境界」！湖南一名男子三年前開始，把私房錢儲藏在家中樓梯扶手的不銹鋼管內，近日他決定取出，沒想到金額竟多達11萬元人民幣（約新台幣45萬7000元），一家四口整理將近一小時才清點完畢。

綜合陸媒報導，湖南益陽的47歲唐先生說，這錢是從三年前開始積攢的，當時他將扶手的不銹鋼管割出小洞，作為藏錢的地方，每次都趁人不注意時存進去。他說，平時會把開支多出的部分存入，等需要時再統一取出。

這一次唐先生取出錢來，是為了給女兒買新房子；他四年前買車，也是這樣存錢的。

唐先生說，自己從小有「藏錢」的習慣，20幾年前就曾把錢藏在啤酒瓶裡，啤酒瓶當時更放到屋子外面。

存私房錢存出可觀金額的唐先生引起網友熱議，紛紛表示：「沒被老鼠吃了萬幸」、「這私房錢比一部分人存款都多」、「最危險的地方就是最安全的地方」。

私房錢

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