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久病男失禁拒換褲 兒不滿拿拖鞋爆打嗆父裝病

香港01 / 李福源
示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage

安徽省阜陽市一名姓趙男子上周四（18日）被拍到在臨泉縣醫養院內疑因不滿病父失禁，竟然拿起拖鞋不停毆打；事件引起公眾嘩然，院方表示當值護士曾嘗試勸阻，趙男其後遭到當局行政拘留。

片段顯示，趙男當日替躺在病床上的父親更換褲子期間，多次用拖鞋抽打，病父一度慘叫；拍片者見狀出言阻止，「你做甚麼呢？我要報警了」，趙男卻反嗆：「你報啊，快點啊！我要不打他，他還不好呢，你看他裝（演戲），反正我掐死他我給他賠命」。

網上不少留言表示對此感到極度憤怒，「你小時候喝奶不喝的時候，你爸也打你了嗎？」、「別急，再過三十年，這一幕會再次上演，他（趙男）會躺在床上被自己兒子打」、「孩子小時候你怎麼對他，等你老了，他就怎麼對你。所以我對我的孩子會多一份耐心和愛」；不過也有意見認為「久病床前無孝子」、「不了解實情，不要妄加評論」。

事後院方負責人表示，趙男已照顧父親約一個星期，由於當時其父不願配合轉身，令到趙男很不耐煩憤而出手，而他的父親現已出院。

警方於上周五（19日）的通報指趙男的父親是在今年4月因腦出血入院，趙男原本是在外地工作，得知消息後遂回來照顧病父，當日其父因小便失禁而遭趙男抽打臀部，當值的巡房護士見狀立即制止；趙男事後遭到行政拘留處分，其父由家人妥善照顧。

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文章授權轉載自《香港01》

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