兩岸婚姻家庭 端午榕台一家親

「榕台一家親」兩岸婚姻家庭端午同樂節俗文化交流活動20日在福建省福州市舉行，30餘名兩岸婚姻家庭代表齊聚一堂，在和睦熱鬧的節日文化氛圍中互動交流，締結友誼，傳承中華傳統文化。

中新社報導，「榕台一家親」兩岸婚姻家庭端午同樂節俗文化交流活動是由福州市旅台同胞親屬聯誼會主辦，福州市傳統文化促進會承辦，以「親情榕台，和睦端陽」為主題。在活動開幕式上，福州市旅台同胞親屬聯誼會副會長林峰向兩岸同胞致以節日的祝福。

活動現場再現了端午祭屈原儀式，兩岸婚姻家庭代表與嘉賓們面對江面行禮敬拜、拋粽子，按最傳統的儀式敬拜屈原，通過講解和親身體驗相結合的方式，讓兩岸同胞特別是青少年學習傳承端午節文化、感受人文歷史。

祭拜儀式後，以端午文化為主題的文藝演出熱鬧登場，各具特色的詩歌朗誦、歌舞表演，既呈現兩岸同根同源、一脈相承的文化，又表達兩岸家庭攜手共創幸福生活的美好願望。演出間隙，兩岸婚姻家庭現場視頻連線，通過連線互動交流，聯絡感情，感受活動現場的熱絡氛圍。

穿插進行的端午立雞蛋比賽，則讓現場的孩子們體驗別樣的樂趣。此外，現場還開展了放生祈福活動，兩岸婚姻家庭代表共同向閩江放生魚苗，祈願兩岸親情永繫、融合發展。

在活動現場，還設有眾多的傳統端午民俗文化體驗區，午時書書法展示、包粽子比賽、端午立雞蛋小遊戲、端午香囊製作等多個趣味項目，展示端午民俗文化的豐富內涵。

活動最後，兩岸婚姻家庭代表圍坐一堂，共同分享在榕生活、工作情況和美滿幸福的愛情故事。近年來，隨著榕台交流交往的日益頻繁深入，兩岸婚姻數量不斷增加，截至2019年12月，福州市涉台婚姻登記數73154對，是目前大陸涉台婚姻最多的城市。