亞洲最長船塢上海完工

中國船舶集團有限公司旗下上海外高橋造船有限公司大型郵輪總裝建造項目重點工程—2號船塢接長改造項目，19日完工交付。這一亞洲最長大型郵輪專用船塢的亮相，也為今年年底大陸國產首製大型郵輪下塢舖好了道路。

中新社報導，2號船塢改造工程自2018年10月開工建設至2020年6月19日竣工驗收，歷時20個月。此項工程是將現有船塢從540公尺向陸側延伸200公尺，形成長740公尺、寬76公尺的「巨無霸船塢」。其周長達到1.632公里，面積相當於7個標準足球場，能同時滿足1艘大型郵輪總組、1艘大型郵輪舾裝的需求，達到年產1艘半大型郵輪的建造要求。

大型郵輪的設計建造有別於普通船舶，堪比打造一座「海上移動的小城市」。船塢是用於造修船最重要的場地設施，其大小直接決定可以建造多大的船舶，而大型郵輪的建造更是離不開船塢這一核心資源。

外高橋造船2號船塢自2001年投產以來，先後建造了30萬噸超大型原油輪（VLCC）、30萬噸海上浮式生產儲油裝置（FPSO）、自升式海上石油鑽井平台、40萬噸超大型礦砂船（VLOC），以及榮獲大陸國家科技進步獎特等獎的深水半潛式石油鑽井平台「海洋石油981」號等一批產品。