海峽兩岸少兒美術大展 福州開幕

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第十一屆海峽兩岸少兒美術大展‧福州首展，19日在福建省美術館開展。（中新社）
第十一屆海峽兩岸少兒美術大展‧福州首展，19日在福建省美術館開展。（中新社）

黑白版畫中，一樹白玉蘭靜靜地在黑夜裡怒放，「似在紀念今年早春二月中，無聲息離去的生命」。這幅黑龍江籍畫家于承佑的版畫作品，是第十一屆海峽兩岸少兒美術大展的「引言」作品。

中新社報導，300餘幅色彩斑駁充滿想像的少兒畫作布滿福建省美術館展廳，來自海峽兩岸及港澳地區、馬來西亞的小畫家們，用繪畫藝術表達他們對生命的設想。

第十一屆海峽兩岸少兒美術大展6月19日在福州啟幕。本次展覽由海峽經濟科技合作中心、台灣中華文創發展協會、雲揚天際文化藝術機構、福建省美術館等兩岸多家機構共同發起。

本屆美術大展以「給明天的禮物」為主題，自2019年8月啟動，歷時4個月徵集到29000餘幅作品，並遴選出300餘幅作品展出。策展人、雲揚天際文化藝術機構負責人周櫻表示，徵集作品包括台灣1100餘幅、港澳地區近400幅，馬來西亞華人藝術教育協會也首次組織了該地區百餘幅作品加入。

畫作分為「給明天的我」「給明天的你」「給明天的TA」「給明天的我們」四個主題展出。台灣中華文創發展協會理事長黃肇松在來函致辭中表示，兩岸小畫家希望全球人們共克時艱，奮力前行。「透過畫卷，你們的聲音被聽見了」。

台灣宮廟、豐魚祭和北京大鼓、龍岩客家游龍習俗美美與共，體現中華文化的多元深厚，令人印象深刻。畫展特別設置「『藝』起抗疫」板塊，一幅剪紙作品尤其引人注目，呈現出被疫情困在家裡的經歷。

周櫻說，這組作品「以藝術的無形力量了解生命的可貴與美好、堅毅與成長」。此次畫展在福州首展後，將擇機走進廈門、北京、台灣高雄等地。

馬來西亞 北京

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