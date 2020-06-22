港澳單牌車輛進大陸 露曙光

廣東省政協提案委員會21日披露，針對澳門籍廣東省政協委員廖力嘉的相關提案，珠海市政府、廣東省交通運輸廳等部門作出答覆時均稱，支持開放港澳單牌車輛經港珠澳大橋進入中國大陸，提升大橋交通流量和社會、經濟效益。

中新社報導，廖力嘉此前提交全面放寬港澳單牌車輛經港珠澳大橋進入粵港澳大灣區的提案。該提案稱，目前香港私家車總數量約為60多萬輛，澳門約為15萬輛。從承載力角度考慮，全面開放所有港澳跨境私家車進入廣東，對省內交通不會造成影響。因此建議全面放寬的前期階段，可先按特定配額方式進行。

廣東省交通運輸廳答覆指出，該廳將全力支持推進「港車北上」「澳車北上」政策的落地實施，在有效提升大橋車流量的同時，促進粵港澳人員往來和資源流動；將指導港珠澳大橋管理局提前研究有關政策落地後的大橋交通管理措施。

珠海市政府表示，目前，粵港澳三地政府正在積極研究推動港澳私家車經港珠澳大橋進入中國大陸，該提案提出的港澳車輛申請審批手續、港珠澳大橋通行安排、每天特定限額管理制度等方面，已經有一系列切實可行的政策設想安排。

珠海出入境邊防檢查總站會同廣東省交通管理局等相關部門已經多次商討研究，對港澳私家車經港珠澳大橋進入中國大陸的政策安排、管理制度研究提出了意見建議。橫琴新區在澳門單牌車入出橫琴成功實踐的基礎上，起草了關於香港單牌車經港珠澳大橋入出橫琴的有關方案及政策建議（意見稿）。

由於政策落地實施涉及法規制度出台、配套管理設施完善等工作，珠海市政府稱，還需要爭取政策支持及粵港兩地緊密合作，有關工作正在協調推進中。

廣東銀保監局稱，目前廣東已基本建立滿足車輛通行需求的跨境車輛保險制度。該局贊同廖力嘉委員提案相關建議，將積極配合公安部門，做好跨境車輛保險。