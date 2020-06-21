深圳搶「學位房」 教育局門口下跪「維權」

深圳福田區早前有多個屋苑的業主遞交「小升初」（小學升讀初中）申請時，被同區的深圳高級中學南校區駁回， 有業主到當地教育局拉橫額維權，甚至在深夜在教育局門口下跪以爭取「學位」。福田區政府事後通報指是事件涉及有人借「名校學位」炒作以抬高樓價。

香港01報導，為嚴查借「學位房」哄抬樓價，福田區住建局日前印發了「福田房地產中介從業『八不准』」的通知。包括借「學位房」、「棚改」、「拆遷」等炒作哄抬房價，散布未經主管部門認可的「學位積分類別」等不實信息、歪曲解讀有關房地產政策，散布虛假、不實房地產市場信息，誤導購房者心理預期，製造市場恐慌情緒等等。

報導指出，自通知發布以來，福田區已檢查熱點片區房地產中介門店40餘間，發現違法違規線索15條，下架價格虛高房源400餘套。

福田區住建局表示，經查實違反「八不准」行為之一的，除從嚴從重行政處罰外，還將依法對涉事房地產中介從業人員由行業協會列入「行業黑名單」、情節嚴重的，取消從業資格。機構和人員違法違規情節嚴重、性質惡劣的，依法暫停涉事機構網簽權限，並將相關線索報區掃黑除惡辦。