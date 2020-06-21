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「這是他的底線…」 王振華律師：他不碰16歲以下的

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電

震驚中國的新城控股原董事長王振華涉嫌猥褻兒童案6月17日一審宣判，王振華遭判處有期徒刑五年。王振華的辯護律師陳有西18日在網上發出「千字聲明」，為王「猥褻兒童」喊冤。另對外稱「王振華當然有錯，他嫖娼的『主觀故意性』是有的，但他16周歲以下的少女絕對不碰，這是他的底線。」

中國慈善家雜誌報導，上海市普陀區法院透露，王振華對不滿12周歲的被害人實施猥褻，到案後及庭審中拒不供認其猥褻的犯罪事實，綜合考量對被害人身心造成的傷害和影響及社會危害程度等因素，依法對被告人做出從重判決。

判決結果公布後，原、被告雙方均對結果表示不滿。王振華始終表示自己無罪，陳有西表示，王振華當庭陳述自己只是摸摸孩子、抱抱孩子，不承認被害人處女膜破裂與自己有關。陳有西在隨後的聲明中稱，王振華在偵查、審查起訴、法庭審理階段始終否認猥褻幼女。「他進出房間前後時間只有13分鐘，有酒店錄像證據。有效可能作案時間5分鐘。」

陳有西接受媒體採訪時表示，王振華喜歡找年輕漂亮女性嫖宿是他的錯，對他進行治安處罰當然是應該的，不能說他沒有問題。「王振華當然有錯，他嫖娼的『主觀故意性』是有的，但他16周歲以下的少女絕對不碰，這是他的底線。」

但陳有西的聲明受到網友廣泛質疑，某網站的調查結果顯示，超過7成的受訪網民認為總王振華猥褻女童被判5年太輕，另有近2成的網民認為王振華應當在監獄裡度過餘生。

中國政法大學法學院教授何兵分析，該案定性「猥褻」沒有問題。在他看來，該案涉及隱私，受害人不可能把案子細節在網上公開，沒辦法對外說太多。而僅從目前判決所披露的事實來看，5年刑期的結果是比較合理的。

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