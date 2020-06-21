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沙田瀝源邨78歲確診病患不治 香港染疫死亡增至5人

世界日報 / 香港新聞組／香港21日電

香港沙田瀝源邨祿泉樓一名感染新冠肺炎的78歲女病人，昨日下午離世，令香港染疫死亡人數增至五人。另外，香港昨日新增一宗輸入的確診個案。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，祿泉樓及嘉里物流群組感染至今未找到源頭，可能是有輸入病例引致社區出現隱形傳播鏈。

香港文匯報報導，昨日離世的78歲女病人（第1092宗個案）居於祿泉樓8樓，位在祿泉樓首名確診的34歲包裝女工（第1084個案）家對面。該病患本月2日入院治療，當時發燒、呼吸困難及咳嗽，但情況穩定。病人情況其後轉差，本月8日病情惡化而轉送深切治療部，使用呼吸機並注射強心針，期間病情持續惡化，至昨日下午5時33分離世。

至於昨日新增的輸入確診個案，是一名居於菲律賓的40歲女子，19日抵港當日開始頭痛，病毒化驗證實呈陽性。

許樹昌表示，瀝源邨祿泉樓及嘉里物流群組個案至今仍找不到感染源頭，貨倉環境樣本也查不到病毒，沒有客觀證據證明病毒是經貨物輸入，研判可能是有輸入病例引致社區出現隱形傳播鏈，相信祿泉樓群組主要因環境污染「播毒」。屋邨的氣體及模擬測試下周會有結果，到時可確定「播毒」是否與渠管裂縫有關。

至於港府應否取消限聚令，許樹昌認為要視乎香港的病毒檢測能力，香港各大學、私家診所及私家醫院預計8月會加入提供檢測服務，屆時每日能夠做到7000個樣本檢測，若檢測數量夠高，會有助於放寬措施。

許樹昌表示，香港即使還是會出現零星個案，但只要沒有擴散到社區就是相對安全的，政府可放寬社交距離措施，若擴散至社區或同時出現幾個不明來歷的群組個案，就應收緊有關措施。

香港 社交距離 新冠肺炎

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