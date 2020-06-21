7歲童吃饅頭噎死 校醫束手：太胖抱不動

河南許昌市一名七歲男童在校疑因吃饅頭噎到窒息猝死，校醫未親自施救引發質疑，學校一名工作人員稱，男童的體重超過120斤，女性校醫根本抱不動他實施「抱起擠壓」急救術。昌市教育局稱，警方已經介入調查。

新京報報導，河南許昌七歲男童李超（化名）在宇華實驗學校內發生意外，經搶救無效身亡。據許昌市人民醫院出具的「急診搶救記錄」顯示，事發當日，120到達學校時，李超已無生命體徵。搶救時，醫生從孩子咽喉部取出饅頭異物，疑因窒息猝死。

李超的小姨稱，當天9日18時10分，學校給家長打電話說，孩子被饅頭噎到了，「情況有點不好，通知（家長）去醫院。但家長到醫院後被告知，孩子到醫院時已經瞳孔發散。」

李超的家屬說，據李超的同學稱，李超被噎到後，校醫未在第一時間親自施救，而是指導另一名教職人員採取「抱起擠壓」的方式救人。

宇華實驗學校宣傳處一名工作人員稱，李超的體重超過120斤，而校醫是女性，且身材矮瘦，根據相關施救方法，根本抱不動孩子。

對此，許昌魏都區教體局也表示，因李超體重較大，校醫無法將其抱起做擠壓動作。