女上健身房拉筋 遭男員工剪開褲襠

浙江省一位在健身房工作的魏姓男員工，日前在幫一名王姓女會員進行肌肉伸展時，竟拿著預藏的剪刀一刀剪開她的褲襠，讓王女嚇得花容失色、急忙報警。

杭州交通918報導，魏男是「邁索國際健身會所」的員工，日前為了幫忙王女做肌肉伸展，兩人距離相當近，魏男對王女起了邪念，想偷看她的陰部，趁著王女做伸展動作、雙腿張開時，直接拿剪刀剪開王女的健身褲褲襠。

據了解，當地鹿城區公安分局南門派出所已對魏某猥褻一事作出了行政處罰決定書。

根據「中華人民共和國治安管理處罰法」第44條的規定，猥褻他人的，或者在公共場所故意裸露身體，情節惡劣的，處五日以上十日以下拘留；猥褻智力殘疾人、精神病人、不滿十四周歲的人或者有其他嚴重情節的，處十日以上15日以下拘留。

警方認為，魏某的行為屬情節較重，決定給予魏某某行政拘留14日的行政處罰，並收繳剪刀一把。

該健身會所負責人虞先生表示，事發當晚他已得知此事，並配合警方調查。虞先生稱已經開除魏某並決意起訴。