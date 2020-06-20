「黑人牙膏」擬在中國改名？網友：乾脆叫「包青天牙膏」

美國反種族歧視運動持續延燒，在中國廣受歡迎的「黑人牙膏」也中招？外媒報導，高露潔棕欖公司18日表示，正在評估和改進旗下中國市場牙膏品牌「黑人牙膏」（Darlie）。「黑人牙膏擬改名」議題昨天引發中國網友關注與熱烈討論，一度登上微博熱搜，相關話題有千萬人次閱讀。

路透報導，高露潔棕欖公司（Colgate-Palmolive）發言人表示，「超過35年以來，我們一起努力發展這個品牌，包括對名字、商標和包裝的實質性改變。公司正在與夥伴合作，對品牌的各方面進行評估和進一步改進，包括品牌名稱」。

報導說，高露潔公司這一回應，正值美國針對種族歧視和警察暴力的抗議活動持續數周之際。5月初，明尼阿波利斯市一名白人警察將美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）「跪殺」後引起大規模抗議活動。環球網稱，「黑人牙膏」成為美國抗議下最新一起品牌受影響的事件。

寧波商人1933年創建於上海

BBC指出，「黑人牙膏」品牌最早於1933年由寧波商人嚴柏林和嚴中立兄弟創建於上海。嚴氏兄弟在上海公共租界時期創立「好來藥物」，也就是現有「好來化工」（Hawley&Hazel）的前身。牙膏當初之所以取名為「黑人」，一是因為當時人們普遍認知黑人面黑齒白， 且據說配方中含有非洲某種樹木上的潔齒藥物。

1949年中共建政後，嚴家兄弟遷到香港定居，在香港和台灣設廠繼續生產「黑人牙膏」，而留在中國大陸的黑人牙膏則改名為「黑白牙膏」。「黑人牙膏」在1990年代重返中國大陸。

1990年改英文名為Darlie

黑人牙膏的英文名在1990年改變過一次，從Darkie改變為Darlie。Darlie是女性名字Darlene（達爾琳）的簡寫，字面上已經與黑白膚色脫離關係。不過，儘管英文改名，但中文仍保持「黑人牙膏」，且包裝上黑臉人的形象沒改變。

「黑人牙膏」目前是高露潔及其合資夥伴好來化工公司旗下的兩岸市場品牌。牙膏包裝有個戴著大禮帽微笑的男子，最初英文名稱是Darkie，商標是一位咧嘴笑的非裔男子，遭批評對黑人種族歧視，1989年時任高露潔執行長馬克（Reuben Mark）將英文名稱改為「Darlie」，中文仍沿用「黑人牙膏」。

根據歐睿國際（Euromonitor International），「黑人牙膏」在中國的市占率為17%、新加坡21%、馬來西亞28%，台灣則高達45%。

BBC報導，從中國大陸到台港澳和泛東亞，「黑人牙膏」是一款已有幾十年歷史的傳統口腔衛生用品品牌。目前在中國大陸以及台灣和香港等地還有諸如「黑妹牙膏」、「白人牙膏」、「綠人牙膏」等類似產品。

網友對「黑人牙膏」可能因美國種族歧視事件改名，第一個反應大都是「第一次知道黑人是高露潔旗下，以為是國企」，有網友認為高露潔公司順應市場，公關意識挺強的」；也有網友認為改了名反而才有種族歧視之嫌，「叫白人牙膏就不是歧視？」也有網友建議乾脆改為「包青天牙膏」，大家都不會介意。