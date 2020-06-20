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大陸特斯拉又傳火燒車意外！自行加速到時速127km煞不住

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸特斯拉又傳火燒車意外。 圖/東方網縱相新聞
大陸特斯拉又傳火燒車意外。 圖/東方網縱相新聞

大陸江西日前發生一起特斯拉Model 3碰撞火燒車意外，事發的陳姓車主表示，當時駕駛這輛Model3小轎車，車輛突然自動加速到每小時127公里，嘗試刹車無效後，車輛最終撞上土堆翻車起火，他也受傷被送醫。

大陸特斯拉回應表示，已於第一時間處理此事，根據特斯拉的車輛設計原理，刹車失靈車輛自己加速的可能性非常小，建議等政府部門根據車輛資料做出的結論，再下判斷。

東方網縱相新聞報導，目前正在南昌市第三人民醫院住院治療的陳姓車主表示，他是在16日下午1時，開車送兒子上學，隨後像往常一樣，駕車經紅穀灘新區的贛江南大道回家，當途徑南昌市國體中心附近時，車輛突然加速，「我當時注意到顯示螢幕上車速已經到了每小時127公里。

陳姓車主指出，多次深踩刹車無效，無奈只能一路闖過紅綠燈，躲閃過路上的車輛，一直開到贛江南大道的盡頭，撞上土堆後翻至路旁草地上，「車子冒煙了，擋風玻璃都碎了，我就爬了出來。」

陳姓車主表示，當時他額頭被撞出血，腹部劇痛，之後，路人紛紛圍攏過來，大約十多分鐘後，車輛發生燃燒。

陳姓車主隨後被救護車送往南昌市第三人民醫院，經診治腹部外傷有積血，當時院方還出了病重通知書，在診治後已脫離危險，目前正留院接受進一步治療。

蓋世汽車網報導，從現場圖片上看，這輛特斯拉Model 3的起火處從前擋風玻璃一直蔓延到車尾，車頭未起火，現場火勢相當大，並伴有濃煙滾滾，車輛受損嚴重。

大陸特斯拉又傳火燒車意外。 圖/東方網縱相新聞
大陸特斯拉又傳火燒車意外。 圖/東方網縱相新聞

特斯拉 擋風玻璃 火燒車

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