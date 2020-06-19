香江風情／三衰六旺好難捉

粵語俗諺「三衰六旺好難捉」，意思是運數好壞，難以捉摸。香港人窮的富的，都信運數天定，富豪重金禮聘的堪輿大師、升斗小民求的黃大仙車公廟，生意一向都好。

個人的三衰六旺不好捉摸，香港的運數更難估定，就在香港大變之際，很多人想知道是福是禍，而堪輿大師和占星卜卦者們，最近都集體收聲，大概是因事涉政治，太過敏感。沒有了大師指路，人們苦悶之中，居然發現香港電影小說，早就有好多「神預測」，於香港運勢更準得不行。

近日有人重提港產片「十年」，那是五位香港新銳導演虛構的五個短篇故事，卻被認為是對香港的五個預言。

電影出山時正值雨傘運動，二○一六年北京「環球時報」以社評批判，說「這部片子是完全荒誕的，它所描繪的場景，十年後不可能在香港出現…，相信多數港人也不會真的認為香港會變得如此恐怖。」

然而，電影預言的事五年內都出現，還都極仿真，其中被發現在「浮瓜」一節中，講述香港的國家安全法於二○二○年出現，去年反送中運動時此片重熱，還有人笑這一節不可能，近日有人重看，才發現那影片中打的橫額，日期赫然是「二○二○年五月一日」。能把港版國安法的時間都寫進去，那真是「神預測」。

還有人提到，香港其實有好多預言小說，預言都相當的準，比如小說「追龍」，那是倪匡衛斯理系列之一，一九八三年一月開始在明報連載。大意講天生異象，古稱青龍的東方七宿的七顆星集體發出光芒，有紅色星芒匯集起來射向地球，七星連芒，必生災劫，那是東方有座大城市即將毀滅。

一九八七年，倪匡說他寫的這本書，一切情節都是巧合。去年反送中苗頭初起，四月初倪匡在香港電台的「鏗鏘說」節目中說，他寫的「追龍」故事，說將要滅亡的城市就是香港。當時很多人笑，說倪匡叔梗麼來，結果最近都說「追龍」也是「神預測」。

再一「神預測」，是香港作家陳冠中系列作品。陳冠中最新作品，已忙於「用敘事體復甦局部歷史」，然而他的香港三部曲「淺水灣」、「什麼都沒有發生」和「金都茶餐廳」，及新中國三部曲「盛世」、「裸命」和「建豐二年」，充滿預言，有些正在發生中，特別是「盛世」。