昆山台商家屬書畫展 168幅新作筆墨傳情　

昆山台商家屬書畫展19日在昆山藝術宮舉行，展出168幅新作，題材豐富、風格迥異，或抒情花鳥，或寄情山水，或寫意人物，「筆墨傳情，藝術連心」。

昆山台資眾多，有10萬名台商台胞在當地安居樂業，許多台商家屬在相夫教子之餘，與新老市民見證昆山發展，並常自發性地參與文化、藝術、體育、慈善等活動，逐漸融入昆山生活。

2002年在昆山市委宣傳部協助下，昆山開設台商家屬書畫培訓班，先後邀請五名昆山書畫院書畫名家教學，推出工筆畫、寫意畫、油畫和書法四門課程，以滿足在昆台商家屬的精神文化需求。

「18年來，學員的積極性超乎預料，運筆、設色一絲不苟，學得非常認真，研習書畫成為這些台商家屬在昆山生活的重要內容和無盡樂趣。」昆山市文聯主席王豪表示，這是一次成果的集中展示，也是一次特別的精神巡禮，將有助促進昆台文化交流，提升文化服務台商的水準。

在這些書畫作品中，可以看到周莊的雙橋、亭林園的荷花、陽澄湖畔的花草…，台商家屬在老師精心指導下，從簡單的描摹轉向對筆墨韻味的追求，技巧筆法獲得提升，有些作品甚至入選省級和大陸全國性展覽。