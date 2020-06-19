昆山台商家屬書畫展 168幅新作筆墨傳情　

聯合報 / 記者劉秀珍╱即時報導
昆山台商家屬書畫展19日在昆山藝術宮舉行，展出168幅新作，題材豐富。昆山台協／提供
昆山台商家屬書畫展19日在昆山藝術宮舉行，展出168幅新作，題材豐富。昆山台協／提供

昆山台商家屬書畫展19日在昆山藝術宮舉行，展出168幅新作，題材豐富、風格迥異，或抒情花鳥，或寄情山水，或寫意人物，「筆墨傳情，藝術連心」。

昆山台資眾多，有10萬名台商台胞在當地安居樂業，許多台商家屬在相夫教子之餘，與新老市民見證昆山發展，並常自發性地參與文化、藝術、體育、慈善等活動，逐漸融入昆山生活。

2002年在昆山市委宣傳部協助下，昆山開設台商家屬書畫培訓班，先後邀請五名昆山書畫院書畫名家教學，推出工筆畫、寫意畫、油畫和書法四門課程，以滿足在昆台商家屬的精神文化需求。

「18年來，學員的積極性超乎預料，運筆、設色一絲不苟，學得非常認真，研習書畫成為這些台商家屬在昆山生活的重要內容和無盡樂趣。」昆山市文聯主席王豪表示，這是一次成果的集中展示，也是一次特別的精神巡禮，將有助促進昆台文化交流，提升文化服務台商的水準。

在這些書畫作品中，可以看到周莊的雙橋、亭林園的荷花、陽澄湖畔的花草…，台商家屬在老師精心指導下，從簡單的描摹轉向對筆墨韻味的追求，技巧筆法獲得提升，有些作品甚至入選省級和大陸全國性展覽。

昆山台協婦慈會顧問鍾慕慧是台商家屬書畫培訓班的發起人之一，也是一名零基礎學員，她說，在這裡生活的點滴體悟，讓作品更加有溫度、有內涵。當天有10多幅展覽畫作出自她的手，許多畫作上都標上「畫於昆山」。

昆山台商家屬書畫展吸引許多民眾出席。昆山台協／提供
昆山台商家屬書畫展吸引許多民眾出席。昆山台協／提供
昆山台商家屬書畫展19日在昆山藝術宮舉行，作者與出席貴賓合照留影。昆山台協／提供
昆山台商家屬書畫展19日在昆山藝術宮舉行，作者與出席貴賓合照留影。昆山台協／提供

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