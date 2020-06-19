胡潤發布中國瞪羚企業榜單 北京成瞪羚企業最多城市

胡潤研究院發布「2020胡潤中國瞪羚企業」，今年上榜企業以生物科技、人工智能和電子商務行業最多，且北京超越上海，成為上榜瞪羚企業最多的城市。

相對「獨角獸」企業是估值十億美元以上的非上市公司，「瞪羚」企業則是三年內最有可能達到獨角獸級的高成長性企業。

蹬羚企業報告主要是面向投資人、創業家和求職者。雖然瞪羚企業還沒有達到獨角獸的規模，但它們是目前在大陸市場最快速增長的企業，是專業投資者最想找到的投資對象，以及創業者去投入最具有發展潛力的行業 。

金融界報導，這已是連續第三年揭榜高成長性的瞪羚企業，今年進榜的100家高成長性瞪羚企業，數量比去年增加21家。其中新上榜瞪羚企業30家，有8家企業成功登陸資本市場而榮退瞪羚企業榜，1家企業因為經營不善被迫離開榜單。

新上榜的30家瞪羚企業中，來自生物科技行業的最多，有8家，它們是百奧賽圖、北海康成、創勝生物、加科思、康方生物、科望醫藥、天演藥業和長風藥業。總部在北京的最多，有14家；其次是上海和深圳，各有4家；再次是杭州和蘇州，各有3家。

從分布來看，北京超越上海，成为上榜瞪羚企业最多的城市，比去年增加11家，達到34家；上海增加4家，達到30家。顯見 北京和上海高成長性企業的集聚優勢非常明顯。

以行業別來看，生物科技、人工智能和電子商務行業最多，分别有17家、14家和11家，其次是教育科技有8家。

今年進榜的瞪羚企業，有68%面向消費者，32%以B2B為主。企業平均創業經營6年，較去年平均為5年，顯然要成為蹬羚企業的門檻逐年在提高。