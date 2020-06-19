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重現電影「神隱少女」湯屋 西湖木樓暴紅

世界日報 / 中國新聞組／北京19日電
杭州西湖景區附近的一條登山路線最近爆紅，因為沿路上去茶園旁的一棟木樓，像極了宮崎駿電影「神隱少女」裡的「湯屋」。圖／擷自淺江晚報
杭州西湖景區附近的一條登山路線最近爆紅，因為沿路上去茶園旁的一棟木樓，像極了宮崎駿電影「神隱少女」裡的「湯屋」。圖／擷自淺江晚報

杭州西湖景區附近的一條登山路線最近爆紅，因為沿路上去茶園旁的一棟木樓，像極了宮崎駿電影「神隱少女」裡的「湯屋」，成為當地拍照的新熱點。還因為拍照的人實在太多，屋主不得不拉起橫幅，希望遊客不要拍照，甚至還引來了違建爭議。

中國新聞網報導，這棟「湯屋」位於西湖景區滿覺隴村，沿著路往山上走是貴人閣，此處可以同時看到錢塘江和西湖。「湯屋」旁邊是鬱鬱蔥蔥的茶園，圓形的木門和玻璃窗戶風格獨特，與周邊的房子形成強烈對比。

不少遊客專程前來打卡，甚至有人帶著無人機來拍照。因太火了，周邊居民的生活受到了打擾，茶園也被拍攝者亂踩踏而遭殃。

遊客介紹，「這棟房屋從任何角度拍，都是一張壁紙」，她拍了「湯屋」的美圖後，將圖片上傳至朋友圈，立刻引來不少評論，「簡直是杭州的小京都，太美了」。

據周邊一位民宿主介紹，房屋背後還有一個愛情故事。現承租人在戀愛時與女朋友承諾，給她建一處夢想中的房子。租下該房屋後，夫妻二人自行設計、改建，參照漢代建築，慢慢變成了現在看到的樣子。

不過房子紅了也引來違建爭議，據當地政府指出，這塊地曾經是村裡的畜牧場，後來變為茶葉加工廠用房，用途為工業。房屋土地產權屬村集體，1998年租給了現在的承租者。

西湖街道將調取地籍檔案進行比對，並請測繪單位對房屋進行測繪，進而確定涉嫌違建的部分有哪些，並考慮後續的處理。

杭州西湖景區附近的一條登山路線最近爆紅，因為沿路上去茶園旁的一棟木樓，像極了宮崎駿電影「神隱少女」裡的「湯屋」。圖／中新網 肇瑩如
杭州西湖景區附近的一條登山路線最近爆紅，因為沿路上去茶園旁的一棟木樓，像極了宮崎駿電影「神隱少女」裡的「湯屋」。圖／中新網 肇瑩如

對此網友有不同看法，「如果是違建也沒必要拆除，改造成茶室直接對外開放吧」，也有人質疑，「租來的房子竟然可以如此改造」「網紅打卡地固然流行，但也要文明為先」。

違建 網紅

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