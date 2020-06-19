開車玩直播！追撞害死妻女 他嚎啕大哭

5月4日，山西高速交警接到一起報案，抵達現場時，發現一名男子跪在地上嚎啕大哭。經調查，男子在開車時用手機直播，沒有注意到前方打著雙閃的貨車一頭撞上去，導致車上在著的妻子、女兒雙雙身亡。在高速公路開車還直播，網友直言：「坑害了妻子和孩子，還有大貨車司機，直播真的比生命更重要嗎？」

遼瀋晚報報導，直播畫面顯示，在事故發生前幾秒，男子的手機正開著網路直播，畫面中清晰地傳出「 請注意經過事故多發路段」的導航提醒，但此時該男子卻正在打開直播，選擇背景音樂。

幾秒後，男子閃避不及，開車一頭撞上前方一輛打著雙閃的貨車，導致轎車嚴重損毀變形，男子車上載著的妻子、女兒因車禍不幸當場死亡。男子現場嚎啕痛哭，但已來不及後悔。

交警表示，為了安全切勿分心駕駛，開車時不要做以下的小動作，包括打電話、發短信、設導航、調座椅，以免發生意外。

網友也痛批，「以後凡是開車直播的全部抓起來判刑」「追尾全責還開直播，你還要賠償大貨車」「開車直播，這是怕自己死的不夠快嗎？害人害己！」也有網友提出，「大貨車沒放三角架，沒有停到應急車道，是否至少要負一半責任」「很奇怪，他妻子不幫他換音樂？」「太不敬畏生命了！」