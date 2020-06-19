北京兩機場航班持續大量取消 19日僅起降411架次
北京首都機場、大興機場6月19日進出港班機數量繼續下降，兩機場周五計畫起降班機僅411架次。北京兩大機場提醒乘客，出發前最好先與航空公司、機場確認班機資訊。此外，北京早前已要求，所有旅客登機前必須持有「7日內核酸檢測陰性證明」。
首都機場人員透露，19日計畫起降班機321架次，預計進出港旅客1.88萬人次。前一天，首都機場起降班機為361架次，進出港旅客2.2萬人次。
大興機場則表示，19日計畫起降班機90架次，其中進港48架次、出港42架次，預計進出港旅客2,200人次。前一日起降班機99架次，其中進港50架次、出港49架次，進出港旅客共計僅2,492人次。
目前旅客從首都機場、大興機場乘機離京都必須提供「7日內核酸檢測陰性證明」。北京首都國際機場與大興機場昨天都已公告，根據首都聯防聯控機制要求，即日起所有旅客須展示北京「未見異常」的健康碼並通過體溫檢測後，方可進入航站樓。
所有旅客必須滿足三個條件方可離京，即：目的地政府防控要求、北京健康寶健康碼「未見異常」、持有7日內核酸檢測陰性證明。
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