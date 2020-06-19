北京兩機場航班持續大量取消 19日僅起降411架次

繼海洋公園上周重開之後，關閉144天的香港迪士尼樂園昨日在炎熱天氣下重開，全日預約入場額滿，數百人在炎熱天氣下排隊等開門入場，有人更早到近三小時。闊別樂園近五個月，有「迪士尼迷」難掩興奮，雀躍地說過往幾乎每周來玩一次，封園期間很失落。有家長說現時不能外遊，兩大主題樂園重開，是親子本地遊好去處，已準備預訂樂園酒店，規畫本地度假行程。

2020-06-19 12:11