苦等144天迪士尼重開 首日預約爆滿、有人提早3小時到

香港迪士尼重新開放，有人3小時前就到。 中國新聞社

繼海洋公園上周重開之後，關閉144天的香港迪士尼樂園昨日在炎熱天氣下重開，全日預約入場額滿，數百人在炎熱天氣下排隊等開門入場，有人更早到近三小時。闊別樂園近五個月，有「迪士尼迷」難掩興奮，雀躍地說過往幾乎每周來玩一次，封園期間很失落。有家長說現時不能外遊，兩大主題樂園重開，是親子本地遊好去處，已準備預訂樂園酒店，規畫本地度假行程。

大公報報導，香港迪士尼樂園昨日上午10時重開，有死忠粉絲提前於7時許已來，霸頭位搶先「入閘」。公園特別舉行重新開幕儀式，邀請數十名持年票的遊客入場參與之餘，也與大嶼山區內社區夥伴合作，邀請超過100個家庭到來暢遊。

據報導，鄧太一家四口是首批入園遊客。她說，一家人早前已預訂了在昨日入住馬灣酒店，碰上公園宣布重開，於是即時預約入園勁玩。她又說，以往持有年票，每星期都入園數次；在公園停業近五個月期間，子女常「扭計」渴望入園，現時疫情稍緩和，一家人將恢復外出活動。

帶著兩歲半女兒入園的馬太表示，疫情下女兒連月留在家中，十分苦悶，又不能來樂園玩，唯有上網播放迪士尼卡通，讓女兒解悶。她又說，因擔心稍後恢復准旅客入境後，樂園將「迫爆」，所以首日重開就趕來。

此外，全新面貌的「奇妙夢想城堡」已踏入華麗變身的最後階段，將於2020年下旬正式開幕。

另據文匯報報導，迪士尼樂園昨天全日預約入場雖額滿，但園內未算擠迫，周末及周日入場預約也已滿額。有每周入園的粉絲表示期待已久，預算花四位數字購買最新商品。

報導稱，香港迪士尼行政總裁楊善妮昨早在年底將落成的標誌性城堡前，宣布樂園重開，並親到正門迎客，開園一刻約有300人在閘外等候，而場內各遊樂設施、餐飲場所及商店均未算擠擁，園內實施一系列健康及安全措施，除須預約入園外，也實施社交距離措施，並加強及加密清潔消毒次數等。