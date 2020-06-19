飲食業救市 715起晚市「7月7折」和「8月8折」

香港特區政府的1萬元（港幣，下同，約1290美元）現金發放計畫，將於周日（21日）父親節當天起接受登記，市民最快可於下月8日收到款項。財政司司長陳茂波昨日聯同飲食業界代表公布刺激消費措施，飲食界將於下月15日起推出「7月7折」及「8月8折」晚市優惠，預計有逾千間食肆參與。陳茂波希望，有關優惠能夠刺激消費。

文匯報報導，牽頭發起此次優惠的飲食界立法會議員張宇人表示，特區政府過去一年推行了多項措施協助業界度過難關，為配合政府派發1萬元現金的德政，業界也希望推出優惠，鼓勵巿民多外出用膳消費，讓市民領取的1萬元可以「增值」至1.5萬至1.6萬元。他續說，整個現金派發計畫涉款約700億元（約90.3億美元），期望當中一半可消費於飲食。

報導指出，張宇人進一步解釋，相關優惠會於下月15日起每晚6時推出，不設最低消費的使用限制，即使是麵包店加入提供優惠，也無任歡迎；部分食肆則可能只會在套餐提供折扣優惠而非整張菜單。他表示，目前正在籌集參與的食肆名單，並正聯絡商場呼籲場內食肆參與，將於下月8日公布有關名單。

他又表示，預計會製作一個標誌張貼於參與的食肆店外，方便市民辨識。他並強調，已呼籲業界做足防疫措施，不要鬆懈，包括員工要戴口罩、探熱及消毒食具等。

業界保飯碗 消費者同受益

報導說，香港餐務管理協會主席梁振華表示，業界經商討後決定推出「7月7折」及「8月8折」的晚巿優惠，形容這是「史無前例咁大的優惠」，相信有超過千間食肆參與，此舉既令消費者獲益，也希望可令飲食業從業員的「飯碗」得保。

陳茂波重申，推出現金發放計畫目標，是希望可以鼓勵市民在本地消費，刺激經濟，同時幫助在消費行業工作的朋友以保住飯碗。他續說，今年首季香港平均每個月有約270億元零售消費，當中餐飲業占約70億元，「相信現金發放計畫推出後，即使市民只拿出部分的款項來用，都會有助於刺激消費。」