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疫情為何出現在新發地？陸專家：海鮮市場適合病毒存活

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友說，海鮮市場適合病毒存活。（新華網資料照片）
中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友說，海鮮市場適合病毒存活。（新華網資料照片）

為何北京新發地市場與武漢華南海鮮市場先後成為新冠肺炎疫情可能的傳染源？中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友指出，初步分析，賣海鮮涉及到冰凍產品，溫度低、濕度大，適合病毒存活。「至於為什麼這些地方會產生傳播中心，它的機理是什麼，需要進一步進行研究和分析。」

據中國青年報報導，北京這波疫情近期報告病例已達183例，是否屬於疫情正常反彈現象？吳尊友表示，北京出現這次疫情，「一方面可以說預料之中，全球仍然處在疫情高流行階段，平均每天新報告十幾萬例，只要有境外輸入的風險，中國任何地方都可能出現輸入病例以及引發的小規模聚集性疫情，這是正常的。但是，又發生在一個批發市場，而且集中出現，這是意料之外」。

但吳尊友也為北京近日的疫情防控工作「點讚」，他表示，針對疫情，北京市響應及時，第一時間發現了疫情，第一時間鎖定了源頭，第一時間採取措施，切斷了繼續傳播，將疫情控制在最小的範圍。

新發地市場出現疫情，讓北京不少民眾對「蔬菜水果」的食用安全產生疑慮，吳尊友表示，對於蔬菜瓜果，如果產地是安全的，那麼這地方就沒有汙染的問題；如果供應的市場也是安全的、沒有疫情的地方，這樣的蔬菜瓜果就是安全的，可以放心大膽地吃。

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