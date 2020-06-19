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鄉村振興法草案 提請人大審議
鄉村振興促進法草案18日首次提請十三屆全國人大常委會審議。作為促進法，該法擬通過建立健全法律制度和政策措施，促進鄉村全面振興和城鄉融合發展，立法保障五大振興。
中新社報導，草案分為十一章，依次為總則、產業發展、人才支撐、文化傳承、生態保護、組織建設、城鄉融合、扶持措施、監督檢查、法律責任、附則，共七十六條。
草案的主體部分，通過產業發展、人才支撐、文化傳承、生態保護、組織建設五章，將中國「五大振興」依次寫入其中。
中國此前明確，要堅持鄉村全面振興，抓重點、補短板、強弱項，實現鄉村產業振興、人才振興、文化振興、生態振興、組織振興，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展。
對此，草案明確相關政策措施，完善相關制度，保障鄉村全面振興。
特別是著重圍繞發展壯大農村集體經濟、培育新型農業經營主體、促進農業轉型升級、不斷提高農業科技水平、嚴格保護耕地、保障糧食等主要農產品供給、改善鄉村生態和人居環境、提高鄉村文明程度和思想道德建設水平、傳承和發展中華優秀傳統文化、建立健全鄉村社會治理體系、加強基層組織建設等方面，作出相應規定。
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