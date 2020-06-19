聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄉村振興法草案 提請人大審議

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

鄉村振興促進法草案18日首次提請十三屆全國人大常委會審議。作為促進法，該法擬通過建立健全法律制度和政策措施，促進鄉村全面振興和城鄉融合發展，立法保障五大振興。　　

中新社報導，草案分為十一章，依次為總則、產業發展、人才支撐、文化傳承、生態保護、組織建設、城鄉融合、扶持措施、監督檢查、法律責任、附則，共七十六條。

草案的主體部分，通過產業發展、人才支撐、文化傳承、生態保護、組織建設五章，將中國「五大振興」依次寫入其中。

中國此前明確，要堅持鄉村全面振興，抓重點、補短板、強弱項，實現鄉村產業振興、人才振興、文化振興、生態振興、組織振興，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展。　　

對此，草案明確相關政策措施，完善相關制度，保障鄉村全面振興。

特別是著重圍繞發展壯大農村集體經濟、培育新型農業經營主體、促進農業轉型升級、不斷提高農業科技水平、嚴格保護耕地、保障糧食等主要農產品供給、改善鄉村生態和人居環境、提高鄉村文明程度和思想道德建設水平、傳承和發展中華優秀傳統文化、建立健全鄉村社會治理體系、加強基層組織建設等方面，作出相應規定。　　

人大常委會 農民

延伸閱讀

後疫時代烘焙業大會師 「伴手禮國家隊」三箭齊發

超商買紙本三倍券可刷卡、電子支付 後天正式發布

金管會獎勵多紓困 要銀行幫表現績優員工加薪

因應三倍券 金管會宣布後天起放寬超商刷卡規定

相關新聞

西銀高鐵 陝西段鋪軌完成

18日上午，隨著咸陽渭河特大橋上最後一根長鋼軌平穩安放在軌枕上，西安至銀川高鐵陝西段鋪軌工程圓滿完成，向著年底前開通運營...

三峽船閘17周年 撐起長江航道

中國三峽集團消息，截至6月16日，三峽船閘運行整整17周年，累計通過船舶87.38萬艘，旅客1223.18萬人次，過閘貨...

全國普速鐵路 明起實施電子客票

中國國家鐵路集團有限公司表示，6月20日，電子客票將在全國普速鐵路推廣實施，覆蓋1300多個普速鐵路車站。屆時，更多旅客...

新疆薰衣草 鋪就致富路

新疆伊犁霍城縣是世界上最適宜種植薰衣草的地區之一，是「中國薰衣草之鄉」，目前種植薰衣草約5.6萬畝。2019年，全縣年產...

鄉村振興法草案 提請人大審議

鄉村振興促進法草案18日首次提請十三屆全國人大常委會審議。作為促進法，該法擬通過建立健全法律制度和政策措施，促進鄉村全面...

康橋國際學校江蘇常熟校區動工 明年9月招生

台灣康橋學校18日在江蘇常熟經濟技術開發區，舉行常熟校區、校舍開工典禮。這是康橋在大陸的第五個校區，將於明年9月招生 。

狗未綁繩一開門衝出去 下一秒慘遭城管亂棍打死

生活在城市裏的狗狗，為了安全起見，上街放電時一定要牽好狗繩。在湖南近日便發生一宗因沒狗繩牽着，狗狗活活被打死的慘事。雖然狗主表示，當時是狗狗突然奪門而出，來不及扣上狗繩，沒想到狗狗就此便被城管打死。

等了144天！「香港迪士尼」重新開放 入園要預約

受到新冠肺炎（covid-19）影響，香港迪士尼時隔近5個月之後後，已於6月18日正式重新開放。為了延續防疫工作，園區也...

20年後當街摑師 河南莽漢關1年半出獄

曾轟動一時的「20年後學生當街毆打老師案」當事人常某堯19日出獄。這起案件之所以受到矚目，是由於2018年7月，常某堯在街頭遇到了20年前的初中班主任張某，想起上學時被其毆打，於是攔下對方、連扇多個耳光，並拍下視頻。

上海新城控股前老董王振華 猥褻女童判刑5年

上海新城控股前董事長王振華身價約人民幣477億元（約67億美元），去年涉嫌猥褻女童案，17日被以猥褻兒童罪判處有期徒刑5年，被告人周燕芬有期徒刑4年，對此，網友普遍認為判太輕。

遭丈夫帶回的醉友性侵 溫州婦怒殺夫

2017年7月，浙江省溫州市泰順縣婦人何藝因不堪被丈夫帶來的友人酒後性侵，親手殺死丈夫，何藝當時的孩子小文才一個月大，在母親入獄後成了孤兒。泰順縣人民檢察院檢察官與多個單位立即啟動司法救助程序，讓小文能在母殺父的陰影下健康成長。

四川黑熊咬死3人 1命獲償29萬引爭議

5月17日，四川江油市馬角鎮沈水村發生黑熊襲擊村民事件，導致三名村民死亡。據了解，一隻黑熊已遭警方擊斃，事情經過相關單位正在調查中。當地政府日前與三名遇難村民的家屬達成協議，分別支付補償金人民幣29萬餘元（約4萬美元），引發網友「一條人命僅30萬不到？」的質疑。

熱門新聞

狗未綁繩一開門衝出去 下一秒慘遭城管亂棍打死

陸男點蚊香墊紙盒 忘記藏63萬現鈔「燒光只剩5萬」

中共開始審議港版國安法 對四類罪行將明定刑責

中印爆發邊境衝突 解放軍展示西藏新納編民兵戰力

港中大建議：香港可逐步對台灣、大陸及澳門解封

楊潔箎向龐培歐重申 一中原則是中美關係的政治基礎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。