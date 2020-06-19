全國普速鐵路 明起實施電子客票

中國國家鐵路集團有限公司表示，6月20日，電子客票將在全國普速鐵路推廣實施，覆蓋1300多個普速鐵路車站。屆時，更多旅客群眾將享受電子客票「一證通行」帶來的便利，出行體驗進一步提升。

新華社報導，國鐵集團客運部負責人表示，電子客票能夠給旅客出行帶來極大便利。購票方面，旅客可通過互聯網、車站窗口、自動售票機和代售點等各個渠道購買車票，購票流程和購票證件均沒有變化，購買電子客票後，旅客可通過互聯網退票和改簽，足不出戶即可完成操作。

出行方面，進出站檢票憑證，由過去的「身分證件+車票」，簡化為持有效身分證件實現「一證通行」，實名制核驗、檢票、驗票更加便捷，閘機檢票速度提高3倍左右，檢票平均速度由3.8秒/人縮短至1.3秒/人，極大提升了進出站效率，節約了旅客出行的時間成本，而且能夠有效防範丟失車票、購買假票等風險。在今年疫情防控期間，電子客票自助退改簽、無接觸進出站、網上辦理返崗務工團體票等優勢得到充分體現。

該負責人表示，普速鐵路旅客運輸是鐵路客運產品的重要組成部分，也是旅客出行的重要選擇，目前普速鐵路年旅客發送量約佔全國鐵路旅客發送總量的三分之一左右。在大陸高鐵和城際鐵路實現電子客票全覆蓋後，鐵路部門即著手普速鐵路實施電子客票的技術設備升級改造工作，目前已具備實施推廣條件。

6月20日，電子客票將在全國普速鐵路實施，預計覆蓋京廣、京滬、京九、隴海等普速鐵路路網幹線和運輸繁忙線路，共涉及1300多個車站。此次推廣實施後，全國鐵路有2400多個車站實行電子客票，將覆蓋95%以上的鐵路出行人群。