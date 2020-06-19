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三峽船閘17周年 撐起長江航道
中國三峽集團消息，截至6月16日，三峽船閘運行整整17周年，累計通過船舶87.38萬艘，旅客1223.18萬人次，過閘貨運量14.63億噸，有效支撐了長江「黃金水道」的安全通暢。
新華社報導，17年來，三峽船閘始終保持安全、穩定、高效運行，年過閘貨運量屢創新高。通航數據顯示，2019年，三峽船閘過閘貨運量1.46億噸，是三峽水庫蓄水前該河段年最高貨運量1800萬噸的8.1倍。
為確保科學管理、運行高效，三峽船閘管理部門先後施行156米水位四級運行、下行一閘室待閘、上下游靠船設施改造和選用新型浮式係船柱等，積極踐行「大修小修化，小修日常化」，通過日常快速檢修、更新改造和輪換檢修，保障船閘設備設施運行的可靠性。
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