三峽船閘17周年 撐起長江航道

曾轟動一時的「20年後學生當街毆打老師案」當事人常某堯19日出獄。這起案件之所以受到矚目，是由於2018年7月，常某堯在街頭遇到了20年前的初中班主任張某，想起上學時被其毆打，於是攔下對方、連扇多個耳光，並拍下視頻。

2020-06-18 17:02