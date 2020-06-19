西銀高鐵 陝西段鋪軌完成

18日上午，隨著咸陽渭河特大橋上最後一根長鋼軌平穩安放在軌枕上，西安至銀川高鐵陝西段鋪軌工程圓滿完成，向著年底前開通運營的目標邁出了重要一步。

中新社報導，西銀高鐵陝西段鋪軌工程於2019年11月28日啟動，全長326.7公里，採用有砟和無砟軌道相結合的方式鋪設，隧道群採用無砟軌道，其他區段採用有砟軌道。有砟、無砟過渡段多達14處，鋪軌工藝及鋪軌設備頻繁交替。

西銀高鐵是中國中長期鐵路網規劃中「八縱八橫」高鐵網包（銀）海通道的重要組成部分，預計今年年底前開通運營。屆時，西安至銀川列車運行時間將由現在的14個小時縮短至3小時左右，對助力經濟社會發展、加快中國西部地區脫貧攻堅等具有重要意義。