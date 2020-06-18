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疫後兩岸第一場民間活動 視訊交流疫後養生
由北京市台辦主辦的兩岸社區交流活動，18日上午在海淀區中關村街道東南里社區舉行，「京台社區連線活動」和2,000公里外的高雄社區視訊交流，分享疫情健康資訊、學習台灣垃圾分類及疫後養生等議題，最後還一起透過雲端做體操，場面熱鬧。
北京海淀社區與高雄社區長期保持交流，並分享環境改造經驗。由於，北京第二波疫情來襲，18日上午，雙方特地透過視訊直播舉辦「登高看海-京台社區網絡大講堂」連線活動。
北京市台辦官員表示，這次活動安排三方面內容，第一個主題海淀介紹北京疫情防控現狀，如何通過系統作業，嚴格管制社區居民出入、利用大數據排查等方法織密疫情「防護網」，保障居民生命安全。結合後疫情時代的養生保健，高雄則是現場分享養生理念，並帶著兩地居民現場「隔空」動一動，一起做體操，緩解疫情期間缺乏鍛鍊造成的疲勞。
另外，緊隨上海之後，北京今年也開始推行垃圾分類，這場視訊會議另一個重點，就是希望借鑒台灣實施多年的垃圾分類成功經驗。高雄分享了垃圾分類如何做到管理到位，以及推動環保專用垃圾袋等經驗。海淀中關村街道東里南社區是北京優秀社區，特地做分類館，讓民眾能一目了然，如何將垃圾變黃金，做到有效分類。
北京市官員表示，活動安排在端午佳節前夕，讓兩岸社區民眾能在節日前互相問候，並用疫後養生的話題互相關懷、討論，不僅讓台灣民眾了解北京防疫現狀，也讓北京民眾了解台灣在垃圾分類、疫後養生的經驗與概念，是相當有意義的活動。
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