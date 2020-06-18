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【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

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遭丈夫帶回的醉友性侵 溫州婦怒殺夫

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電

2017年7月，浙江省溫州市泰順縣婦人何藝因不堪被丈夫帶來的友人酒後性侵，親手殺死丈夫，何藝當時的孩子小文才一個月大，在母親入獄後成了孤兒。泰順縣人民檢察院檢察官與多個單位立即啟動司法救助程序，讓小文能在母殺父的陰影下健康成長。

泰順縣人民檢察院表示，2017年7月30日，何藝（化名）被丈夫鍾斌（化名）帶來的朋友邵明（化名）酒後強姦，第二天凌晨，何藝羞憤之下親手殺害丈夫並入獄。泰順縣人民檢察院承辦檢察官辦案時發現，何藝的兒子小文因此成了無人照看的「孤兒」，想著父親被害、兇手卻是母親的小文沒了家，又聯繫不上出外打工的監護人叔叔，承辦檢察官於是開始協助小文獲得生活的基本保障。

在確認小文符合「事實孤兒」的身分後，泰順縣人民檢察院依托社會救助與司法救助相銜接的「兩助」平台，與縣委政法委、民政、扶貧等單位協商救助方案，並邀請人大代表、村幹部、村民代表等審查方案，最終協助小文被列入低保，每月享受最低生活保障金和困境兒童發放困境兒童補貼。

2019年9月10日，市縣兩級檢察院幹警第一次前往小文母親所在監獄，告知小文的現狀及社會救助等情況，並希望她同意由他人成為小文監護人，給予更好的照顧。同時，迅速啟動司法救助程序，為小文申請到國家司法救助金6.5萬元。目前該筆司法救助金由南浦溪鎮政府代為保管，定期打入小文的社保卡中。

泰順縣人民檢察院檢察幹警並多次到監獄了解何藝生活狀況和精神狀態，告知其小文的生活情況。並寄去帶有兒子近期情況的信件，讓何藝感受到司法的溫暖和關懷。署名「泰順縣人民檢察院的檢察官」的信中稱，小文被照顧得非常好，長肉了也長高了，要何藝在獄中安心，好好表現，爭取早點出來和兒子團聚。

司法 檢察官 監獄

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