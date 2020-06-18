上海新城控股前老董王振華 猥褻女童判刑5年

上海新城控股前董事長王振華身價約人民幣477億元（約67億美元），去年涉嫌猥褻女童案，17日被以猥褻兒童罪判處有期徒刑5年，被告人周燕芬有期徒刑4年，對此，網友普遍認為判太輕。

每日經濟新聞報導，2020年6月16日，上海市普陀區人民法院（以下簡稱普陀法院）依法不公開開庭審理被告人王振華、周燕芬猥褻兒童案。普陀法院受理該案後，依法組成合議庭，向兩名被告人及其辯護人、被害人及其法定代理人送達起訴書副本。

庭審中，控辯雙方分別出示相關證據，並發表辯論意見。被告人王振華、周燕芬當庭作了最後陳述。庭審分兩天進行，整個庭審過程歷時16小時。法院根據兩名被告人的犯罪事實、性質、情節及社會危害程度等，經合議庭評議，於6月17日當庭判決，以猥褻兒童罪分別判處被告人王振華有期徒刑5年，被告人周燕芬有期徒刑4年。

法院指出，被告人周燕芬雖未直接實施猥褻犯罪行為，但其是犯意的提起者，在整個犯罪過程中起到牽線搭橋、承上啟下的作用。

據騰訊旗下棱鏡報導，王振華的律師團隊包括北京煒衡律師事務所高級合夥人李肖霖、浙江京衡律師事務所主任陳有西等。這兩位都是業界知名的刑事辯護律師，前者曾代理過劉曉慶偷稅案，後者則代理過顧雛軍案、吳小暉案等。

從判刑結果來看，根據中國刑法規定，猥褻兒童的，在5年以下有期徒刑或者拘役的法定刑幅度內從重處罰；聚眾或者在公共場所當眾猥褻兒童的，則在5年以上有期徒刑的法定刑幅度內從重處罰。

審判長也公開呼籲，家長、學校和社會，應當從各方面全力保護好未成年人，避免類似案件的再次發生。本案被害人已經受到了身心創傷，希望無論是網上還是網下，都不要以任何方式對她造成二次傷害，更不要打探未成年人的隱私。

對於王振華的判決，多數網友都認為判太輕。「最多兩年就出來了」、「悠悠眾口難填」、「禍害的是幼女，給的結論是猥褻，結果是五年」、「真是滿滿的正能量」。