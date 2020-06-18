20年後當街摑師 河南莽漢關1年半出獄

曾轟動一時的「20年後學生當街毆打老師案」當事人常某堯19日出獄。這起案件之所以受到矚目，是由於2018年7月，常某堯在街頭遇到了20年前的初中班主任張某，想起上學時被其毆打，於是攔下對方、連扇多個耳光，並拍下視頻。

紅星新聞報導，常某堯被刑拘，經過兩次庭審，以尋釁滋事罪獲刑一年六個月。據常某堯父親表示，常某堯在河南三門峽監獄服刑，日前，他們接到監獄電話通知，常某堯於6月19日出獄，家人準備前往監獄接其回家。

庭審中，常某堯稱，張某當過他一年班主任，教英語，自己經常被其毆打辱罵，「給我帶來巨大的心理傷害，十幾年我都不會忘，且經常做噩夢，絕望、無助、哭泣」。

常某堯回憶，上初中時，因為家裡經濟條件不太好，班上學費就自己沒交，他向張某請求晚一點交卻被拒絕。曾經，他還因為在課堂上打瞌睡，被張某從教室前面打到教室後面，「一邊打一邊罵」。

庭審中，被問到毆打張某是對老師群體不尊重還是個人恩怨？常某堯稱，系個人恩怨，對於教師群體一直都很尊重。他稱，自己知道打人無論是如何不對的，並當庭向被打老師張某及其家屬誠懇地道歉。

法院認為，常仁堯毆打老師張某、錄製毆打視頻並間接故意傳播視頻等行為構成連續性犯罪，判常某堯尋釁滋事罪獲刑一年六個月。