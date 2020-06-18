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【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

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四川黑熊咬死3人 1命獲償29萬引爭議

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電
四川江油市馬角鎮沈水村發生黑熊襲擊村民事件，導致三名村民死亡。 圖／翻攝梨視頻
四川江油市馬角鎮沈水村發生黑熊襲擊村民事件，導致三名村民死亡。 圖／翻攝梨視頻

5月17日，四川江油市馬角鎮沈水村發生黑熊襲擊村民事件，導致三名村民死亡。據了解，一隻黑熊已遭警方擊斃，事情經過相關單位正在調查中。當地政府日前與三名遇難村民的家屬達成協議，分別支付補償金人民幣29萬餘元（約4萬美元），引發網友「一條人命僅30萬不到？」的質疑。

紅星新聞報導，案發當天晚上7時許，村民唐姓女子送二兒子周末返校，路過梯子岩處遭遇黑熊襲擊，其子僥倖逃脫，他躲在草叢裡，嚇到不敢哭，待黑熊離開後，才邊逃跑邊沿途呼救。唐女的親戚蘇某聞訊下山，前往梯子岩尋找唐女，後來失去聯戲。

江油市公安接到報警後，也趕緊派人前往現場查看，發現唐女已經死亡，蘇某則下落不明。

之後，江油市政府調集公安特警、刑警、森警，及自然資源局等部門人員增援，組織現場封控、人員搜救、群眾避險等工作。搜救過程中，參與搜救的馬角鎮沈水村8組組長朱某遭黑熊突然襲擊死亡。

18日凌晨，搜救的公安特警與黑熊正面遭遇，開槍將黑熊擊斃；清晨6時許，搜救人員發現蘇某屍體。此次黑熊襲擊事件共造成三人死亡。

江油市自然資源局根據《野生動物保護法》及相關法律法規的規定，與遇難村民的家屬達成協議，每人獲得補償金29萬餘元，分兩筆發放，日前所有款項都已匯入家屬的帳戶裡頭了。

對於這起意外事件，有網友表示，「武松到現在起碼無期徒刑。李逵殺了三隻老虎，就地槍斃」、「我就想問問，村民反抗打死了熊的話，會怎麼處理」、「輕輕的問一句：人殺了熊怎麼處理。殺了三頭熊怎麼處理」，還有網友說，「如果屬實這次賠的不錯，進步很大」「被黑熊咬死由政府賠錢？」

黑熊 公安

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