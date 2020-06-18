天津五星級酒店1廚房員工染疫 全酒店停業

希爾頓酒店集團旗下的天津康萊德酒店（CONRAD），在傳出一名西餐廳廚房員工確診感染新冠肺炎後，據新京報報導，目前該酒店全體酒店員工已開始14天隔離，並由天津市疾控中心逐一進行核酸檢測，酒店也已經暫停營業。

根據天津市疾控中心18日通報，天津17日新增1例本地新冠肺炎確診病例，患者為22歲男性，系康萊德酒店西餐廳廚房員工，發病前14天無外出史，無疑似病例和確診病例接觸史。

康萊德酒店西餐廳於5月6日復工後，患者自5月30日後就一直從事洗碗工作，期間偶爾會負責清洗冷凍海鮮食材。

該名患者6月16日出現發燒伴咽乾，自測體溫38°C，即前往醫院就診。17日核酸檢測結果為陽性，經天津市專家組確診為天津本地新冠肺炎確診病例，分型為輕型。

新京報指出，根據網上消息，天津康萊德酒店廚房食材（包括海鮮）的進貨管道，並未經過北京爆發此次疫情的新發地市場，但此一訊息並未獲得到酒店證實。

報導引述一名業內人士說法指出，五星級酒店餐廳的食材都是由集團統一的供應商處採購，並由供應商定期送貨，酒店工作人員一般不會自行前往批發市場採購。但有些大廚確實會根據個人興趣，逛當地的市場，尋找一些新鮮食材。

天津康萊德酒店去年8月才開業，位於天津南開中心城區，擁有375間客房，是南開區第一家高端奢華品牌酒店。

在傳出員工染疫消息後，天津康萊德酒店表示，目前已經啟動內部應急預案，積極配合天津市疾控防疫中心工作人員，對酒店所有場所進行全面徹底的調查、消毒、隔離和後續消毒等工作。

天津康萊德酒店表示，全體酒店員工已實施14天隔離，並將由天津市疾控中心逐一進行核酸檢測。