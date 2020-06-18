快訊

韓團隊出征市長補選！曹桓榮po與韓合照：大家心永遠在一起

道別街貓BOB：英國貓明星「人貓救贖」落幕的奇幻冒險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警方通報何享健劫案主嫌無業且嗜賭

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
佛山市公安局17日深夜發布關於美的集團創辦人何享健劫案的第二份案情通報。圖/取自網路
佛山市公安局17日深夜發布關於美的集團創辦人何享健劫案的第二份案情通報。圖/取自網路

佛山市公安局17日深夜發布關於美的集團創辦人何享健劫案的第二份案情通報，指6.14順德綁架勒索案涉案5名犯罪嫌疑人已全部落網，策劃作案的湛江人李某龍無業且嗜賭，去年底來多次參賭，並萌生綁架事主以求「快錢」的念頭。

通報指出，6月14日在同夥策應下，李某龍、陳某斯駕車強行闖入目標住宅，聲稱攜帶爆炸物，控制威脅住宅內人員，索要巨額錢財。目前，案件仍在進一步偵辦中。

之前有闖入者為追討貨款的美的供應商的猜測也不攻自破。美的集團的官方微博17日晚間隨即轉發上述警方的第二份案情通報，並表示感謝警方，感謝大家，感謝這個美好而偉大的時代！讓我們繼續前行、熱愛生活、嚮往遠方，一起創造更美好的未來！

君蘭國際高爾夫生活村位於佛山市順德區北滘鎮，是當地知名的高級別墅區，距離美的集團總部大樓僅數百公尺。該社區是美的創辦人何享健常住的住所之一，很多人都知道何享健住在這裡，社區住的大部分也是美的集團的員工。

一名住戶稱，平常查得並不嚴格，一方面是社區很多房子要裝修，工人也比較多。另一方面，何享健兒媳婦盧德燕掌控的美的置業總部就在社區裡面，所以平常出入基本不查的。

君蘭社區業主表示，6月14日那晚出事後，居民都沒有出去圍觀，大家都希望何享健平安無事，何享健的風格很親民，君蘭的住戶都知道他家是哪棟，平時他家門也不關的。

綁架 公安 爆炸

延伸閱讀

大陸25歲警花變「狙擊之王」 百米外三發全中

豪宅一人崗亭、夜不閉戶 何享健「驚魂」12小時

美的股價跌 市值蒸發582億

陸千億富豪遭挾 警逮5嫌

相關新聞

香港迪士尼 今重新開放

因新冠肺炎疫情閉園近五個月的香港迪士尼樂園，將於十八日重新開放，工作人員十七日預做準備。樂園會實施人數管制、加強健康及安...

警方通報何享健劫案主嫌無業且嗜賭

佛山市公安局17日深夜發布關於美的集團創辦人何享健劫案的第二份案情通報，指6.14順德綁架勒索案涉案5名犯罪嫌疑人已全部...

大陸新冠肺炎再添24例本土病例 餐飲業成重災區

大陸國家衛健委周四上午通報，6月17日全大陸新增確診病例28例，其中境外輸入病例4例（上海2例，陜西1例，甘肅1例），本...

西藏春季氣溫、雨量顯著上升

西藏自治區氣候中心近日發布的「2020年西藏春季氣候公報」顯示，1981年到2020年，西藏春季（3月至5月）平均氣溫呈...

高分九號03星 飛入預定軌道

6月17日15時19分，中國大陸在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將高分九號03星送入預定軌道，發射過程順利。

深中通道埋管 對接西人工島

6月17日11時45分，歷經約34個小時的出塢、浮運、繫泊、安裝，深中通道沉管隧道首節沉管實現與西人工島暗埋段對接。這標...

大陸發電量 6月更快速增長

大陸國家電網公司17日披露，大陸全國發電量繼5月增速明顯回升後，6月正以更快速度增長。6月上旬大陸全國全口徑發電量同比增...

深圳機場衛星廳 拚明年6月完工

深圳寶安國際機場衛星廳及其配套工程在建項目，近日正加緊施工，該項目計畫於2021年6月交付使用。深圳機場衛星廳項目設計近...

線上音樂節 激起「海峽回聲」

台灣青年體驗式交流中心．唯美客文創聚落主辦的 「海峽回聲」線上音樂節，6月16日晚閩台同時舉行。6支兩岸樂隊以線上直播模...

黃埔軍校96歲 黃埔日刊首發

廣州黃埔軍校舊址紀念館16日開展系列主題活動，舉辦「黃埔軍校建校96周年暨中國人民抗日戰爭勝利75周年書畫展」開幕式、「...

離婚已13年 男不滿前妻有新歡發狠鎚殺、碎屍丟井

江蘇南京一名男子，發現離婚13年的前妻有新戀情，竟懷恨在心，用鐵鎚打對方頭部，再以菜刀分屍裝袋後，丟入廢井。南京市中級人民法院日前審理此案，檢方以故意殺人罪為由，對男子提起公訴，建議判處死刑；因案情重大，此案並未當庭宣判。

港再鬆綁 限聚50人至7月2日 食肆可坐滿

香港新冠肺炎疫情逐漸緩和，昨日再次錄得零確診，港府宣布進一步放寬限聚令措施，新措施於19日午夜零時起生效，為期14天至7月2日，包括在公眾地方進行群組聚集的人數上限由8人放寬至50人，現時食肆內每設人數限制亦撤銷。

熱門新聞

大陸25歲警花變「狙擊之王」 百米外三發全中

中印再爆邊境衝突 央視播放解放軍實彈演習畫面

身價逾2,000億的王振華 猥褻女童案判刑5年

G7外長聯合聲明：強烈敦促陸重新考慮對香港實施國安法

陸OTT TV在台促銷、上架機上盒 陸委會籲業者勿合作

滙豐：將恢復全球裁員3.5萬人計畫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。