警方通報何享健劫案主嫌無業且嗜賭

佛山市公安局17日深夜發布關於美的集團創辦人何享健劫案的第二份案情通報，指6.14順德綁架勒索案涉案5名犯罪嫌疑人已全部落網，策劃作案的湛江人李某龍無業且嗜賭，去年底來多次參賭，並萌生綁架事主以求「快錢」的念頭。

通報指出，6月14日在同夥策應下，李某龍、陳某斯駕車強行闖入目標住宅，聲稱攜帶爆炸物，控制威脅住宅內人員，索要巨額錢財。目前，案件仍在進一步偵辦中。

之前有闖入者為追討貨款的美的供應商的猜測也不攻自破。美的集團的官方微博17日晚間隨即轉發上述警方的第二份案情通報，並表示感謝警方，感謝大家，感謝這個美好而偉大的時代！讓我們繼續前行、熱愛生活、嚮往遠方，一起創造更美好的未來！

君蘭國際高爾夫生活村位於佛山市順德區北滘鎮，是當地知名的高級別墅區，距離美的集團總部大樓僅數百公尺。該社區是美的創辦人何享健常住的住所之一，很多人都知道何享健住在這裡，社區住的大部分也是美的集團的員工。

一名住戶稱，平常查得並不嚴格，一方面是社區很多房子要裝修，工人也比較多。另一方面，何享健兒媳婦盧德燕掌控的美的置業總部就在社區裡面，所以平常出入基本不查的。

君蘭社區業主表示，6月14日那晚出事後，居民都沒有出去圍觀，大家都希望何享健平安無事，何享健的風格很親民，君蘭的住戶都知道他家是哪棟，平時他家門也不關的。